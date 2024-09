PlayStation świętuje swoje 30. urodziny. Na graczy czeka masa atrakcji!

3 grudnia 1994 w Japonii zadebiutowała konsola PlayStation. Dziś, 30 lat później, na rynku dostępna jest jej 5. generacja oferująca znacznie więcej niż to, co oryginalny PSX. Okrągła rocznica to doskonała okazja do świętowania. Na graczy czeka masa atrakcji

Z okazji 30. rocznicy, którą PlayStation obchodzi w grudniu tego roku, firma przygotowała szereg atrakcji, z których skorzystać będą mogli wszyscy gracze wybierający tę platformę jako swoje ulubione miejsce do grania. Jedną z najważniejszych będzie udostępnienie specjalnie przygotowanej wersji próbnej gry Gran Turismo 7. My First GT, które udostępnione zostanie w okolicach świąt, to darmowy wstęp do symulatora wyścigów, który ma za zadanie przyciągnąć nowych graczy – zarówno fanów sportów motorowych, jak i tych, którzy z tą serią nie mieli wcześniej styczności. Gra będzie zawierać niektóre z ulubionych samochodów, torów i wydarzeń wyścigowych, które przywołują nostalgię i emocje związane z pierwszym doświadczeniem GT.

30-lecie PlayStation to dobra okazja na udostępnianie przez firmę ścieżek dźwiękowych z gier, które na platformach PS pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat. Choć na Spotify, czy Apple Music dostępnych jest wiele albumów z muzyką z popularnych produkcji, w przyszłym miesięcy zaczną być udostępniane kolejne. Od października do stycznia pojawią się soundtracki do następujących gier:

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

Będzie je można znaleźć na Spotify, Apple Music, Amazon Music oraz na innych platformach. Na Spotify udostępniono również rocznicową playlistę, na której znajdziecie ulubione utwory z popularnych gier PlayStation.

PlayStation świętuje okrągłe urodziny. Co czeka na graczy?

Częścią obchodów jest też sprzedaż specjalnej kolekcji produktów inspirowanych symbolami PlayStation. "Shapes of Play", bo tak nazywa się ta kolekcja, stworzona została przez zespół odpowiedzialny za projektowanie konsol PlayStation. W jej skład wchodzą:

Shapes of Play: Battle to gra planszowa, w której możesz rzucić wyzwanie znajomemu, aby ułożyć cztery różne kształty tego samego koloru na planszy, aby wygrać.

to gra planszowa, w której możesz rzucić wyzwanie znajomemu, aby ułożyć cztery różne kształty tego samego koloru na planszy, aby wygrać. Shapes of Play: Create to zestaw magnetycznych klocków, które można ustawiać w dowolnym kierunku, tworząc zabawne kształty.

to zestaw magnetycznych klocków, które można ustawiać w dowolnym kierunku, tworząc zabawne kształty. Shapes of Play: Recharge to nowy sposób na naładowanie baterii między grami, zwłaszcza po trudnej bitwie z bossem.

Produkty te mają być dostępne wyłącznie w sklepie PlayStation Direct, który niestety nie jest dostępny w Polsce. Nie wiadomo więc, czy będzie można je kupić w naszym kraju.

W dniach 21-22 września organizowane będą dni darmowego dostępu do rozgrywek sieciowych, które są zarezerowane dla posiadaczy abonamentu PlayStation Plus. W tym czasie prowadzone będą również specjalne turnieje w NBA 2K24, NBA 2K25, Madden NFL 24 (tylko Ameryka Północna), MLB The Show 24 (tylko Ameryka Północna), EA UFC 5, Tekken 8, Mortal Kombat 1 oraz Guilty Gear Strive. Każdy uczestnik otrzyma rocznicowy awatar, zwycięzcy zdobędą awatar w wersji retro oraz dodatkowe nagrody w tych tytułach.

30 lat PlayStation. Mnóstwo atrakcji dla graczy!

Ale to nie wszystko, gdyż Sony zapowiada, że świętowanie 30 lat opisywanymi wyżej atrakcjami to dopiero początek. Czego mogą spodziewać się gracze? Niewykluczone, że zbliżającej się wielkimi krokami prezentacji PlayStation 5 Pro, która ma mieć miejsce już w przyszłym tygodni. Od kilku dni mówi się, że mocniejsza wersja konsoli trafi do sprzedaży na początku grudnia – w sam raz w najgorętszym okresie świątecznym. Ma ona zagwarantować jeszcze lepsze wrażenia płynące z rozgrywki w najbardziej wymagających tytułach. Te, które już wyszły, dostaną np. wsparcie dla 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, a te, które dopiero wyjdą, oferować będą jeszcze lepsze efekty graficzne.

Niewykluczone też, że firma zdecyduje się wypuścić na rynek konsolę w inspirowanej klasycznymi sprzętami kolorystyce. Tak jak miało to miejsce 10 lat temu przy okazji rocznicowego wydania konsoli PlayStation 4. PS4 20th Anniversary Edition w kolorze "oryginalny szary" to hołd dla pierwszego PSX. Konsola dostępna była w limitowanym nakładzie 12300 sztuk i szybko znalazło swoich nabywców. Czy podobnie będzie w tym roku? Przekonamy się niebawem!