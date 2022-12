PlayStation 5 pod choinkę? Nie zapominaj o grach i akcesoriach

Konsola PS5 to jeden z najgorętszych zakupowych hitów - nie tylko w okresie świątecznym. Sony stara się jak może z produkcją, choć wcale to nie jest łatwe. Obecna sytuacja na rynku międzynarodowym i w Chinach odbija się na mocach przerobowych. Mimo wszystko firmie zależy na dostarczeniu odpowiednich zapasów, by właśnie z okazji zbliżających się świąt sprzęt trafił pod choinki młodszych i nieco starszych graczy.

Bez gier nie ma PlayStation 5. Co wręczyć pod choinkę?

Sama konsola nie wystarczy, by bawić się świetnie. Potrzebne są jeszcze gry na PS5. Na nowej generacji sprzętowej Sony dostępny jest bogaty katalog tytułów - od tytułów sportowych, poprzez gry akcji, przygodowe, RPG, horrory, platformówki – na zręcznościówkach kończąc. Nie da się jednak ukryć, że to największe hity cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród nich bez wątpienia warto wymienić FIFA 23. Jak każdego roku to właśnie najpopularniejsza gra w piłkę nożną przyciąga miliony graczy z całego świata. Bo po co zmieniać coś, co działa doskonale? Jest w niej tryb kariery, w którym prowadzenie własnego klubu po najwyższe trofea nie będzie co prawda łatwe, tym bardziej, że kariera zawodników wykracza poza boisko bardziej, niż kiedykolwiek. Gracz będzie miał naprawdę dużo do zrobienia, by jego drużyna odnalazła się na boisku. Inne tryby i sposoby rozgrywki sprawią, że zabawy starczy na wiele długich zimowych wieczorów.

Dla fanów przygodówek nastawionych na eksplorację, akcję i rozbudowaną historię idealny będzie najnowszy hit ze stajni PlayStation Studios, za który odpowiada studio Santa Monica. God of War Ragnarok to bezpośrednia kontynuacja przygód Boga Wojny, którą w 2018 r. rozpoczęli gracze na konsoli PlayStation 4. Nowa odsłona serii pozwala graczom poznać dalsze losy Kratosa i jego syna - Atreausa, którzy stają do walki z bóstwami Midgardu w obliczu zbliżającego się ragnaröku. Ojciec i syn podejmują ogromne ryzyko by zrealizować swój cel, a gracz towarzyszy im w podróży przez 9 zróżnicowanych światów.

Jest też coś dla fanów gier wyścigowych. Gran Turismo 7 nie bez powodu reklamowane jest hasłem “The Real Driving Simulator”. To seria, która stawia na realizm i doświadczenia znane z prawdziwych torów wyścigowych. To nie zwykła “rajdówka” i “samochodówka”, a pełnoprawny symulator jazdy oferujący rozbudowany katalog samochodów licencjonowanych, którymi gracze ścigają się na najważniejszych światowych torach. A wszystko opakowane w świetną oprawę graficzną i muzyczną oraz wyzwania, które pozwolą spędzić z tym tytułem wiele godzin.

Akcesoria do PlayStation 5. Warto o nich pamiętać

A skoro już jesteśmy przy Gran Turismo 7, warto pomyśleć o rozszerzeniu doznań związanych z samą rozgrywką. Kierownice do PS5 to coś, co z pewnością docenią fani szybkich samochodów. Na rynku dostępnych jest kilka modeli, z czego jednym z najpopularniejszych zestawów jest Logitech G29 składający się z kierownicy, która ma możliwość obrotu o 900 stopni oraz trzech pedałów. Dodatkowo, dzięki zainstalowanym silniczkom, precyzyjnie oddaje sytuacje na drodze, takie jak mokra nawierzchnia, czy poślizg. Model ten działa nie tylko z PlayStation 5, ale także z poprzednimi generacjami konsoli.

Kierownicę podłączyć można także do komputerów PC. Bardziej wymagający gracze mogą zainteresować się Thrustmaster T-GT II. To kierownica posiadająca licencję PlayStation i Gran Turismo. Zapewnia dostęp do realistycznych wrażeń, w tym siłowe sprzężenie zwrotne w czasie rzeczywistym, liniowe siłowe sprzężenie zwrotne (silnik bezszczotkowy 40 W), czy technologię 3D Depth Feedback.

Jest też kwestia kontrolerów. Dodatkowe pady do PS5 to coś, co zawsze się przydaje - zarówno w grze w pojedynkę, jak i przy wspólnej zabawie z rodziną, przyjaciółmi, czy znajomymi. Wiadomo, że Dual Sense szybko się rozładowuje i zamiast czekać na jego pełne naładowanie, szybko można sięgnąć po kolejny kontroler - tym bardziej, że wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby szybko połączyć go z konsolą. A do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych - od białego, poprzez czarny, fioletowy, różowy, niebieski – na czerwonym kończąc. Można też sięgnąć po bardziej limitowane edycje - szary kamuflaż, czy ozdobiony grafikami z God of War Ragnarok. Z doświadczenia wiem, że przy PlayStation 5 2 pady to podstawa - chyba, że nie przeszkadza wam dość częste ładowanie.

A dla bardziej wymagających graczy Sony przygotowało coś naprawdę interesującego. DualSense Edge wyposażony będzie w mapowalne przyciski, regulowane spusty oraz ustawienia czułości drążków i intensywności wibracji. Kontroler pozwoli także na szybkie przełączanie pomiędzy profilami sterowania, które można dostosować do własnych potrzeb. Choć w sprzedaży pojawi się dopiero w przyszłym miesiącu już teraz można składać na niego zamówienia przedpremierowe.

Bez względu na to czy pod choinkę trafi sama konsola PS5, czy któryś z zestawów z grami i akcesoriami, obdarowany z pewnością będzie zadowolony. Tym bardziej, że w ofercie sklepu RTV EURO AGD znajdziecie wszystko to, czego potrzebujecie.

