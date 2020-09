Dzisiejsza impreza PlayStation 5 Showcase przyniosła nam odpowiedzi na dwa najbardziej nurtujące wszystkich pytania: ile kosztuje PlayStation 5 oraz kiedy PlayStation 5 trafi do sklepów. Wszystko jest już jasne — Xbox Series X oraz Xbox Series S trafią do sklepów 10 listopada, najnowsza konsola Sony zaś kilka dni później. W niektórych zakątkach tylko dwa dni później, a w Europie — aż dziewięć dni później. Dla wszystkich którzy nie mogą doczekać się nowej zabawki to może być decydujące.