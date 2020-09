Znamy cenę PlayStation 5! Jest taniej niż się spodziewaliśmy

Oczywiście żadną niespodzianką nie jest to, że w Stanach Zjednoczonych za sprzęt przyjdzie zapłacić, kolejno, 499$ i 399$. Czyli w tamtej części świata (która, co istotne, dostanie konsole w swoje ręce tydzień wcześniej) — ceny „droższej” wersji konsol nowej generacji zostały zrównane. Wersja Digital Edition (która jest tym samym sprzętem, po prostu bez czytnika dysków) — kosztować będzie 100 dolarów mniej. Jest to 100$ więcej niż Xbox Series S, ale jednak porównywanie tych dwóch konsol nie ma żadnego sensu.

Jak widać — starsze plotki, te sprzed kilkunastu miesięcy o tym że PlayStation 5 może kosztować nawet 3000 złotych się nie potwierdziły. To dobra wiadomość dla naszych portfeli, chociaż z tańcem radości zaczekajmy do oficjalnego podania polskich cen sprzętu. No i informacji o jego dostępności. Podobno Sony wyprodukuje mniej konsol niż planowało, ale przynajmniej data premiery PlayStation 5 nie jest już tajemnicą.