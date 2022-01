Microsoft przejmuje Activision Blizzard za około 70 mld dolarów, Ubisoft+ trafia do Game Passa, czy ktoś powstrzyma Xboksa? Sony ma twardy orzech do zgryzienia, czekamy na ich ruch z nową usługą abonamentową, ale karty już mogły zostać rozdane.

Wieści na początku roku okazały się ciekawsze od podsumowań 2021 roku, bo Microsoft wydaje 70 mld dolarów na zakup Activision. To komplikuje sytuację Sony, które szykuje swoją usługę z subskrypcją i prawdopodobnie streamingiem gier. Na te wieści jeszcze zaczekamy, ale już teraz warto zastanowić się, co czeka branże gier, która coraz bardziej zaczyna przypominać rynek VOD. Czy Xbox Game Pass będzie drugim Netfliksem?

Oferta gier na PC, Xboksa i w streamingu cały czas rośnie, przybywa atutów jak gry EA oraz Ubisoftu i Bethesdy. Czy do tego grona błyskawicznie dołączą hity Activision Blizzard? Każdy scenariusz jest możliwy, podobnie jak w przypadku dostępności gier powstałych pod szyldem przejętej właśnie firmy. Czy Call of Duty stanie się exclusivem na Xboksa i ominie PlayStation? Wiemy, że do tego nie dojdzie, ale co stanie się z innymi tytułami? Co czeka całą branżę? Konrad Kozłowski i Kacper Cembrowski komentują i próbują to przewidzieć. Miłego słuchania!

Microsoft kupił monopol za 70 mld? Xbox przed PlayStation?

