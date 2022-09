Historia Spotify jest na pewnych etapach dosyć podobna do tego, jak zaczynał Netflix. W obydwie platformy początkowo wątpiono i nie dawano im większych szans. Co istotne, Spotify za cel obrało dostarczenie użytkownikom nie tylko łatwej i przyjemnej w obsłudze usługi streamingowej, ale także darmowej. Tu nie wróżono im sukcesu ze względu na panujące wtedy okoliczności w branży muzycznej, która zmagała się z dużymi problemami z powodu piractwa. Kontrolowanie dystrybuowanej online muzyki było niemożliwe, mało kto był zainteresowany płaceniem, a w tamtym okresie królowało iTunes i inne sklepy z pojedynczymi piosenkami.

Serial Netfliksa pokaże historię powstania Spotify

Daniel Ek postanowił postawić na najlepszą technologię, najprzyjemniejszy user experience i ruszył do rozmów z wytwórniami muzycznymi. Spotify miało działać błyskawicznie - po wpisaniu tytułu utworu lub nazwy wykonawcy wyniki ukazywały się momentalnie, a rozpoczęcie odtwarzania nie mogło trwać dłużej niż sekundę. To właśnie tutaj tkwił też sukces Spotify, ponieważ od samego początku pilnowano, by usługa była też możliwie jak najbardziej zaawansowana technologicznie. Całą tę burzliwą drogę będziemy śledzić w nowym serialu "Playlista", który pojawi się na Netfliksie już 13 października.

Playlista - zwiastun i data premiery serialu

Serial nakręcono w językach szwedzkim i angielskim, a całość powstała na podstawie książki "Tajemnica Spotify", którą napisali Sven Carlsson i Jonas Leijonhufvud. W obsadzie serialu znaleźli się Edvin Endre, Ulf Stenberg, Gizem Erdogan, Joel Lützow, Christian Hillborg, Janice Kamya Kavander, Amy Deasismont, Hanna Ardéhn, Sofia Karemyr, Ella Rappich, Agnes Kittelsen, Sam Hazeldine oraz Patrick Baladi. "Playlista" będzie mieć 6 odcinków i każdy z nich ma trwać około 45 minut.