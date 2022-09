Gra o tron vs. Władca Pierścieni? Piraci chętniej pobierają “Ród smoka”

Ród smoka konta Pierścienie Władzy, czyli HBO kontra Amazon i George R.R. Martin kontra J.R.R. Tolkien. Który serial w istocie jest lepszy? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi - jak jednak wskazują wyniki dotyczące ilości pobrań odcinków z torrentów, Ród smoka cieszy się dużo większą popularnością.

Gra o tron deklasuje Pierścienie władzy pod względem nielegalnych pobrań

TorrentFreak zbadało ilość pobrań jednego i drugiego serialu w okresie od 7 do 21 września. Wyniki nie pozostawiają złudzeń - i piraci zdecydowanie chętniej sięgają po prequel Gry o tron, skupiający się na Targaryenach. Ród smoka w “najlepszym” dniu miał 1,4 miliona pobrań, a w ciągu całego badanego okresu odcinki pobrano ponad 9 milionów razy. Ponadto, w dniu premiery nowego odcinka, pobrania tego serialu stanowią 10 procent wszystkich downloadów filmów i seriali - i nie wiem czy HBO będzie z tego powodu dumne, jednak jest to wynik naprawdę trudny do uzyskania.

Matt Smith jako Daemon Targaryen. Źródło: HBO

Pierścienie Władzy nie cieszą się aż taką popularnością. Odcinki w dniu premiery nie przebijają granicy 650 tysięcy pobrań - i okazjonalnie zdarza się LOTR pokonywać GOT, jednak marginalną różnicą i wyłącznie na krótką chwilę. W ciągu dwóch tygodni serial pobrano blisko 5 milionów razy, czyli niemal dwukrotnie mniej od Rodu smoka.

Jakie kraje najczęściej piracą te seriale

Niepodważalnym królem pod względem pobierania tych seriali z torrentów jest - bez żadnych zaskoczeń - Rosja. Nie jest to szczególnym zaskoczeniem - w tym kraju piracenie odbywa się na porządku dziennym, a dodatkowo w związku z nałożonymi na Rosję sankcjami, nie ma możliwości obejrzenia tam tych seriali w legalny sposób.

Na drugim miejscu znajduje się Brazylia, a podium zamykają za to Stany Zjednoczone. Na kolejnych pozycjach w pierwszej dziesiątce znajdują się takie kraje jak Indie, Wielka Brytania, RPA, Chiny, Filipiny, Australia i Francja.

Jakimi wynikami seriale mogą pochwalić się legalnie?

Niestety, oficjalne dane z platform HBO i Amazona nie są tak proste do zdobycia. Mówi się jednak, że Gra o tron: Ród smoka przyciąga średnio 29 milionów widzów co odcinek, co jest wynikiem naprawdę imponującym. Amazon miał za to się pochwalić, że Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy podczas swojej premiery przyciągnął 25 milionów widzów.

Fabien Frankel jako Ser Criston Cole, Źródło: HBO

Który serial Wam przypadł bardziej do gustu? Prequel Gry o tron, rozwijający wątki przodków Daenerys, czy może serial oparty na świecie stworzonym przez Tolkiena?

Źródło: TorrentFreak