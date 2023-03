Co ciekawe zobaczycie na platformie Player w tym miesiącu? Nie zabraknie ulubionych seriali i programów, premier i powrotów po długiej zimowej przerwie.

Marzec to standardowo czas na nowe rozdanie w polskich telewizjach. Nowe sezony ulubionych seriali i programów, nowości i premiery. Odświeżoną ramówkę na tę wiosnę przygotował też Player, na którym zobaczycie część tytułów znajdujących się w ofercie kanałów TVN. Nie zabraknie też ciekawych premier filmowych dostępnych w ramach abonamentu i w bibliotece "na życzenie". A jak wygląda oferta na ten miesiąc? Choć marzec zaczął się kilka dni temu, w nadchodzących dniach będzie kilka nowości. Na co więc warto zwrócić uwagę?

Jedną z nowości tegorocznej ramówki dostępnej na Player jest program "Ugotowani w parach". To powrót do znanego już formatu, w nieco odświeżonej formie. Od 1 marca macie możliwość oglądać kuchenne zmagania dwuosobowych drużyn, które walczą o nagrody pieniężne serwując smakowite dania. Nowością jest też "Diabelnie boskie", to program rozrywkowy, który powinien przykuć uwagę fanów "Królowych życia", które zniknęły z ramówki. W nowym programie zobaczycie m.in. Alex Marzyńską, Julię von Stein, Katarzynę "Lalunę" Lirsz, Izę Macudzińską-Borowiak oraz Karinę Lundmark.

Player w marcu. Filmy, seriale i programy

Jest jeszcze program "Rzeczy, których nie nauczyła mnie matka", który śledzi stylistkę Malwinę Wędzikowską w jej przygodach w rodzinnych stronach. W nowym programie „Nastolatki rządzą… kasą”, to właśnie oni przejmą władzę nad finansami całej rodziny. Przez miesiąc będą decydować o tym, na co przeznaczą pieniądze. Od 1 marca macie też możliwość obejrzeć film dokumentalny "Fenomen", w którym Jurek Owsiak opowiada o historii i działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest również dokument "Wagnerowcy. Najemnicy Putina" skupiający się na prywatnej armii najemników.

Na ekrany powracają nowe odcinki "Papierów na szczęście", "Na Wspólnej", "Sekretów życia", "True Love", "Kto to wie?", "Gogglebox. Przed telewizorem", “Kuchennych rewolucji”, "Azji Express", "99 - Gra o wszystko. VIP", "MasterChef Junior" i "Kuby Wojewódzkiego".

Filmowy marzec w Playerze to przede wszystkim "355", "Palący problem", "W pułapce", "Na rauszu", "Razem czy osobno?", które na platformie już są dostępne. 10 marca pojawią się też "Mój dług" i "Pracownik miesiąca". 17 marca premierę w Playerze będą mieć "Moonfall", "Dziewczyna ma kłopoty" i "U-571". 24 marca do katalogu dołączą "Imigrantka", "Świat według Spiveta", "Pamięć absolutna", a na koniec miesiąca, 31 marca, obejrzycie "Były sobie człowieki", "28 pokoi hotelowych" oraz "Był sobie chłopiec".