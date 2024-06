To koniec HBO Max i Player.pl. Gdzie obejrzymy seriale HBO i TVN?

Max to zupełnie nowa platforma streamingowa - nie boję się użyć tego określenia, bo choć znajdziemy tam ogrom treści, które znamy (i lubimy), to jednak to całkowicie nowe rozdanie, jeśli chodzi ofertę Warner Bros. Discovery w Polsce. Serwis zastąpi HBO Max, a użytkownicy tej usługi będą automatycznie przekierowani i przeniesieni na nową platformę Max, natomiast użytkownicy Playera otrzymają specjalne kody, które obniżą opłatę za Max. Co znajdziemy na Max, jak wyglądały kulisy wdrożenia usługi w Polsce i jaka będzie przyszłość Playera?

Max zastąpi HBO Max i Playera

Max połączy w sobie gigantyczne katalogi HBO Max i Playera, ale stosunek treści zagranicznych do lokalnych nie będzie wynosił 50:50. Tutaj liczby mówią bardzo dużo: na 27 tysięcy produkcji, 7 tysięcy będzie lokalnymi programami znad Wisły, co oznacza, że ponad 1/4 materiałów będzie polskiego pochodzenia. To niemała liczba, ale w pełni zrozumiała, gdy zdamy sobie sprawę, jakim gigantem przez lata stał się Player, łączący w sobie treści z grupy TVN, produkcje na licencji oraz oryginalne tytuły, które powstawały z myślą właśnie o tej platformie.

Nowy serial Max Original z Polski "Przesmyk"

Teraz wiemy, że Player będzie powoli wygaszany. Koegzystencja obok Max będzie oznaczać, że Player stanie się darmową platformą z reklamami (jak niegdyś VOD.pl przejęte właśnie przez tę samą firmę), a docelowo w ciągu roku drogi Max i Playera zbiegną się. Co istotne, treści Player Original staną się Max Original, a materiały z grupy TVN, jak programy, seriale, dokumenty itd., będą od razu trafiać na Max, gdzie pojawi się też całe zaplecze archiwalnych treści. Player będzie funkcjonować na zasadzie "catch-up", czyli tam online będzie można obejrzeć 2-3 aktualne odcinki danego tytułu.

Jedną z największych zmian będzie pozbycie Playera premierowych treści oraz transmisje z całych Igrzysk Olimpijskich na platformie Max. Oprócz kanałów linearnych Eurosportu wypełnionych materiałami na żywo, reportażami, wywiadami i podsumowaniami, widzowie mogą spodziewać się relacji live ze wszystkich najważniejszych zmagań. Na kibiców będzie czekać także możliwość śledzenia konkretnych dyscyplin i drużyn - aplikacja mobilna Max ma informować o wszystkim na bieżąco, więc widzowie z TV będą musieli wyposażyć się także w apkę na swoich smartfonach.

Polskie seriale Max Original

Bardzo dużym i ważnym elementem Max będą nowe produkcje oryginalne, które mają powstawać nad Wisłą z jeszcze większym rozmachem. Dorota Eberhardt, pełniąca rolę VP Programming, Streaming & Secondary Channels w Warner Bros Discovery oraz Maciej Gozdowski, vice president w Warner Bros. Discovery, którzy za kulisami opowiedzieli o starcie Max w Polsce, wielokrotnie podkreślali, jak duży strumień pieniędzy został przekierowany na polski rynek właśnie dzięki temu debiutowi. Nie padły żadne konkretne kwoty, ale mają to być znacznie większe pieniądze, niż te którymi do tej dysponował lokalny oddział, a to widać już po zapowiedzianych projektach. Już teraz jest ich 15, o których wiemy, a w drodze są kolejne.

Lady Love - nadchodzący polski serial Max Original

Prawie każdego miesiąca do końca roku będziemy oglądać premierę nowej produkcji lub sezonu polskiego serialu na Max (w tym 4. sezon "Skazanej" i 2. sezon "Odwilży"), natomiast wśród nadchodzących produkcji na pewno dobre wrażenie robi "Porządny człowiek" z Krzysztofem Czeczotem w roli głównej. Serial skupi się na porządnym mężczyźnie, który zawsze robił wszystko, jak należy, ale sytuacja zmusza go do działań i, delikatnie mówiąc, nie jest to zgodne z prawem. Wśród projektów, o których się mówi coraz więcej, są także polskie dokumenty od HBO. Ta kategoria materiałów będzie wyglądać naprawdę silnie: "Łowcy skór", "Król Zanzibaru" i "Hope" Martyny Wojciechowskiej, która ma co roku przygotowywać jeden duży projekt z myślą o Max.

Co dalej z HBO?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań, jest to o przyszłość marki HBO. Przedstawiciele Max podkreślali, że firma będzie korzystać z dotychczasowego dziedzictwa HBO i dzięki temu doświadczeniu podnoszony będzie także poziom produkcji Max Original. Nie zostały zapowiedziane polskie seriale HBO, ale wydaje się to tylko kwestią czasu - Dorota Eberhardt dodała także, że działające do tej pory niezależnie HBO Europe będzie teraz bliżej współpracować z oddziałem z USA. Widać, że lokalny oddział WBD jeszcze rozpracowuje właściwą strategię, nie tylko które projekty powinny dostać zielone światło, ale jak poukładać to wszystko obok siebie, gdy w ofercie będzie tak dużo polskich nowości. Zostaliśmy jednak zapewnieni, że produkcje HBO Original nadal będą powstawać - trzymamy za słowo i będziemy czekać.