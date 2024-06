Pakiet przed Max

Jak już pewnie dobrze wiecie z newsów zapowiadających start platformy Max, dostępna będzie ona w trzech wersjach. Podstawowej z reklamami, Standardowej oraz Premium. W dwóch pierwszych przypadkach mamy dostęp tylko do jakości FullHD, a 4K zarezerwowane jest jedynie dla osób, które wybiorą wersję Premium za 49,90 zł miesięcznie (499,90 zł rocznie). Plan abonamentowy Warner Bros Discovery wygląda zatem obecnie bardzo podobnie jak oferta Netfliksa. Nie byłoby w tym pewnie nic złego, gdyby nie fakt, że do tej pory dostęp do jakości 4K mieli wszyscy posiadacze usługi HBO Max. Nie wszystkim zatem nowe zmiany zapewne przypadną do gustu.

W jeszcze ciekawszej sytuacji były osoby, które wykupiły dostęp do HBO Max w dniu startu tej usługi w Polsce ze zniżką 33%, która miała być "na zawsze". Jak już wspominałem we wczorajszym felietonie, do dzisiaj nie wiedzieliśmy co tak naprawdę zaoferuje nam Max. Sytuacja wyjaśniła się poniekąd dopiero teraz, gdy zalogowałem się do aplikacji Max na swoim smartfonie. Okazuje się, że jako "stary" klient mam całkiem inny pakiet niż reszta, który nazwany został "Pakiet przed Max". Próżno niestety szukać informacji co ten pakiet ma do zaoferowania, wygląda na to, że jest to swego rodzaju hybryda wersji Standard oraz Premium.

Po pobieżnym sprawdzeniu możliwości wygląda na to, że osoby z "Pakietem przed Max" mają dostęp do filmów w rozdzielczości 4K i z dźwiękiem Dolby Atmos, a do tego mogą wyświetlać do trzech streamów jednocześnie. Próżno jednak szukać gdzieś ten informacji oficjalnie. W wersji Premium jest cztery streamy, a w Standard mamy ograniczenie do dwóch. Wygląda więc na to, że wierni klienci HBO Max, którzy nigdy nie zrezygnowali z tej usługi mają bardzo atrakcyjną ofertę jak na cenę 19,99 zł miesięcznie. To cena podstawowego abonamentu z reklamami dla nowych klientów i być może dlatego Warner Bros Discovery za bardzo nie chciało się tym chwalić.

Podobnie jak w innych planach Max, również w tym przypadku można wykupić dodatkowy pakiet "TV i Sport", w którym zawiera się dostęp do kanałów stacji TVN oraz Eurosportu. Pakiet kosztuje 20 złotych miesięcznie i szczerze mówiąc nie jest to jakaś rewelacyjna opcja. Eurosport Extra w Playerze kosztował 10 zł/miesiąc i co więcej ten pakiet na dzień dzisiejszy nadal działa, ale nie wiemy jak długo. Reasumując trzeba jednak przyznać, że Warner dobrze potraktował starych klientów HBO Max i nikt nie powinien narzekać. Nigdy chyba jednak nie zrozumiem, dlaczego ten fakt ukrywano do samego startu usługi.