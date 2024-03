Player podnosi ceny, podrożeje każdy pakiet

Player podrożeje

Player oferuje szeroki wybór produkcji własnych, głównie programów rozrywkowych dostępnych w telewizji TVN oraz seriali własnych. Dostęp do serwisu jest płatny, nawet w podstawowym pakiecie z reklamami. Nie ma też w tej chwili skonkretyzowanych informacji co do przyszłości tego serwisu, bo należy do grupy Warner Bros Discovery, która oferuje w naszym kraju również usługę HBO Max. Wygląda jednak na to, że póki co Player będzie nadal dostępny w naszym kraju, ale niestety korzystanie z niego będzie droższe. Przynajmniej jeśli chodzi o okazjonalnych widzów, bo od dzisiaj rosną ceny za miesięczny dostęp do serwisu.

Struktura podwyżek jest bardzo prosta, każdy miesięczny pakiet podrożał o 5 złotych. Oznacza to jednak, że za najtańszy dostęp z reklamami zapłacimy teraz nie 10, a już 15 zł czyli aż o 50% więcej. Cena za dostęp bez reklam rośnie z 20 do 25 złotych, czyli już "tylko" o 25%. Szczegółowe zmiany w cenniku znajdziecie poniżej. Póki co nie mamy żadnych informacji na temat zmian cen w pakietach na dłuższy okres.

- Player z reklamami: z 10 do 15 zł,

- Player bez reklam: z 20 do 25 zł,

- Player i Eurosport Extra z reklamami: z 20 do 25 zł,

- Player i Eurosport Extra bez reklam: z 30 do 35 zł,

- Player z reklamami i kanały telewizyjne: z 30 do 35 zł,

- Player bez reklam i kanały telewizyjne: z 40 do 45 zł,

- Player bez reklam, kanały telewizyjne i Eurosport Extra: z 45 do 50 zł.

Według statystyk z serwisu Player w aplikacji oraz na stronie internetowej korzysta nawet 2,8 mln użytkowników miesiecznie.