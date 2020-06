Wiemy, kiedy Player.pl trafi na Apple TV. Nadchodzi też inna nowość, która was ucieszy

Nowe funkcje, ciekawe liczby Player.pl

Jeśli wyczekujecie natomiast równie mocno jak ja dodania podglądu w formie miniaturek w trakcie przewijania, to zapowiedzi wskazują na to, że taka opcja pojawi się już niedługo na nowych platformach. Nic tak nie ułatwia odnalezienia właściwego momentu w odcinku serialu czy filmie, jak podgląd klatek w trakcie przewijania, dlatego bardzo mnie cieszy fakt, że nareszcie taka funkcja pojawi się w Player.pl.

Wszystkie inne ciekawe informacje i szczegóły będziecie mogli poznać w trakcie odsłuchu nowego odcinka podcastu, który wkrótce będzie opublikowany. Już teraz jednak chciałbym podzielić się częścią danych, które są bardzo ciekawe i mogą zachęcić was do odsłuchu. W rozmowie padły takie liczby jak 400 różnych wersji oprogramowania (na przeróżnych urządzeniach), które Player musi wspierać, by zapewnić ciągłość obsługi aplikacji na telewizorach, smartfonach, tabletach i innych. Dodatkowo, w szczytowym momencie dochodzi nawet do oglądalności treści VOD sięgającej 4 milionów widzów na Player.pl.