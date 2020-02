Nie wiemy, ilu dokładnie subskrybentów posiada Player.pl, ale w informacji prasowej przeczytać można, że zwiększyła się ona w zeszłym roku trzykrotnie. Takie wieści mnie w ogóle nie dziwią, bo o tym, że polscy widzowie uwielbiają polskie treści przekonujemy się na każdym kroku. Takie produkcje jak „Pod powierzchnią”, „Pułapka” czy „Motyw” być może nie walczyły o najwyższe laury wśród polskich produkcji, ale są to seriale, które prezentują pewien poziom. I choć TVN wciąż trafiają się czasem gafy przy serialach, to sam nie mogę się doczekać „Kodu genetycznego”, który zmierza do Playera – serial z Adamem Woronowiczem oraz Maciejem Musiałowskim zapowiada się naprawdę intrygująco.

Czego oczekuje(my) od Player.pl?

Powodem do radości dla osób dysponujących większymi ekranami 4K jest także obecne wsparcie dla tej rozdzielczości nie tylko w najnowszych produkcjach (oryginalnych), ale także dla klasyków (jak „Odwróceni”) oraz filmów na licencji. To, czego nie potrafię nadal zrozumieć, to ociąganie się serwisu z wprowadzeniem obsługi Chromecasta oraz aplikacji dla Apple TV, a także trybu offline w mobilnych aplikacjach, co znacznie ułatwiłoby śledzenie nowości w podróży i innych warunkach.