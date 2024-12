Najnowsza inwestycja operatora sieci Play to dowód na to, że zasięg telefonii mobilnej może dotrzeć dosłownie wszędzie. Wystarczy jedynie odpowiednia infrastruktura. Akurat w tym przypadku był to jednak proces żmudny i czasochłonny. Nierzadko bowiem zdarza się montować łączność mobilną w kopalni. Zwłaszcza gdy mowa tu o obiekcie zabytkowym, udostępnionym do zwiedzania. Inwestycję udało się doprowadzić do szczęśliwego końca, a to oznacza, że odwiedzający Kopalnię Soli "Wieliczka" mogą się zdziwić. Ich telefony wciąż pozwolą na nawiązywanie połączeń, nawet głęboko pod powierzchnią ziemi.

Zasięg Play w Kopalni Soli "Wieliczka"

Jak pochwalił się sam operator, sieć Play działa w komorach: Hałuszka, Warszawa, Budryk, Wisła, Drozdowice III, Drozdowice IV, a także w szatni przy komorze Hałuszka oraz korytarzu prowadzącym z Hałuszki do komory Warszawa. By było to możliwe, pod ziemią położono aż 1200 metrów kabli telekomunikacyjnych. Całość prac odbywała się pod kontrolą zarządu kopalni, konserwatora zabytków i Wyższego Urzędu Górniczego.





Najwyższa i najniższa stacja bazowa w Polsce to nadajniki Play

Dzięki inwestycji w Kopalni Soli "Wieliczka" Play może się pochwalić nietypowym osiągnięciem. To właśnie w zasięgu tego operatora pracuje bowiem najniżej położona stacja bazowa w Polsce. Również ten sam operator udostępnia swoim klientom sieć z masztu umieszczonego najwyżej. Z BTS położonego na Kasprowym Wierchu korzystać mogą turyści przemierzający tatrzańskie szlaki.

Jeszcze do niedawna, by odciąć się od świata, trzeba było rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Teraz gdy infrastruktura mobilna przy trójstyku granic Polski, Słowacji i Ukrainy jest rozbudowana, nawet to nie pomoże. To może schować się pod ziemią? Cóż, kopalnia w Wieliczce nie będzie ku temu najlepszym miejscem.