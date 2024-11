Play wie, jak zrobić Black Week. iPhone 14 w śmiesznie niskiej cenie

Dobre promocje u operatorów na smartfony to rzadkość, zwłaszcza w połączeniu z abonamentem. W większości przypadków, dużo korzystniej cenowo wychodzi to w tradycyjnych elektromarketach za gotówkę lub na raty 0%, w połączeniu z jakąś tanią ofertą komórkową bez zobowiązania.

Reklama

Ceny za iPhone 14 w polskich sklepach

W promocji na Black Week w Play jest jednak inaczej, nie tylko dzięki obniżeniu ceny abonamentu o 20 zł, ale i za samego iPhone 14 aż o tysiąc złotych. Oczywiście, ten tysiąc odnosi się do ceny w sklepie Apple, a jak wiemy po uwolnieniu kilka lat temu cen u oficjalnych dystrybutorów, bardziej opłaca się kupować sprzęt Apple w polskich sklepach.

I tak, w sklepie Apple, za iPhone 14 128 GB trzeba dziś zapłacić 2 999,00 zł.

Jednak już w popularnym elektromarkecie - Media Expert, gdzie mamy raty 0% - kupicie go za 2 699 zł w gotówce lub w 10 ratach po 269,90 zł, a w sklepach stacjonarnych podzielicie ten koszt nawet na 24 miesiące, czyli tak jak u operatorów.

Z kolei na Allegro ceny wahają się od 2 579 do 3 084 zł, a więc można powiedzieć, że w Media Expert jest aktualnie dość atrakcyjna cena za ten model smartfona od Apple.

Sprawdźmy jeszcze z ciekawości aktualną cenę za iPhone 14 u innego operatora - w Orange. Przy abonamencie z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz z limitem transferu danych 150 GB, na start zapłacicie za samo urządzenie 599 zł i później w 24 ratach po 117 zł. Łącznie za iPhone 14 zapłacicie w Orange - 3 406,79 zł.

Do tego oczywiście trzeba jeszcze doliczyć koszt abonamentu - 70 zł, miesiąc gratis, czyli średnio 67, a więc łącznie przez całą umowę 1 610 zł. Razem z urządzeniem - 5 016,79 zł.

iPhone 14 z abonamentem w Play na Black Week

Z kolei w Play, z takim samym abonamentem - nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i limit transferu danych na poziomie 150 GB, za samego iPhone 14 zapłacicie na start 499 zł i później w 24 ratach po 62,50 zł. Łącznie - 1 999,00 zł.

Reklama

Doliczmy do tego koszt abonamentu i po 24 miesiącach całość zamknie się w kwocie - 3 199 zł.

Pozostaje porównać to jeszcze do opcji kupna iPhone 14 w sklepie - porównajmy dla utrudnienia ze sklepem Media Expert, a nie ze sklepem Apple, czyli do kosztu - 2 699 zł. Dobierzmy do tego najtańszą ofertę na kartę w Play - za 30 zł miesięcznie, zawierającą pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz limit 30 GB transferu danych w miesiącu, za którą przez 24 miesiące zapłacimy - 720 zł. Razem z iPhone 14 będzie to koszt 3 419 zł, czyli 220 zł drożej niż teraz w Play z bogatszym abonamentem komórkowym, gdzie mamy limit transferu danych na poziomie 150 GB w miesiącu.