Masz Kartę Dużej Rodziny? U tych operatorów z niej skorzystasz

W zeszłym tygodniu Vectra dołączyła do rządowego programu Karta Dużej Rodziny (KDR), dzięki czemu rodziny z co najmniej trójką dzieci mogą liczyć na zniżki przy zawieraniu umowy na internet lub internet z telewizją. Z ciekawości zapytałem też innych operatorów ogólnopolskich z „wielkiej czwórki”, jak na dziś wygląda ich oferta dla większych rodzin.

Zaczniemy od Vectry, która dopiero co dołączyła do programu i nie ma co prawda zniżek dla samych abonamentów komórkowych, ale warto tu wspomnieć o innych ofertach, w których to można otrzymać rabat z Kartą Dużej Rodziny.

Zniżki dla większych rodzin w Vectra

Vectra udostępnia zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w trzech opcjach swojej oferty - sam internet i dwa pakiety internetu z telewizją:

Internet światłowodowy do 1,2 Gb/s w cenie 99,48 zł (zniżka 9,55%),

Internet światłowodowy do 1,2 Gb/s z pakietem TV Złotym, który umożliwia dostęp do 142 kanałów TV (także dla dzieci i sportowych), w tym 100 kanałów HD i 84 kanałów dostępnych w aplikacji TV Smart GO oraz ponad 600 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD w cenie 117,48 zł (zniżka 9,62%),

Internet światłowodowy do 1,2 Gb/s z pakietem TV Platynowym oferuje dostęp do 181 kanałów (także lifestylowych np. CANAL + domo, Polsat Cafe HD TV), w tym 130 kanałów HD i 4 w 4K oraz 116 kanałów w aplikacji TV Smart GO, jak również ponad 1500 bezpłatnych filmów i programów w Vectra VOD – w cenie 125,98 zł (zniżka 10%).

Umowy zawierane są na okres 24 miesięcy, przy czym pierwszy miesiąc usługi kosztuje 4,99 zł, a opłata aktywacyjna wynosi 7,99 zł (zamiast standardowych 79,90 zł). Standardowa oferta na te pakiety wygląda następująco:

Co jeszcze ważne, ze specjalnych promocji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny można skorzystać wyłącznie w salonach firmowych Vectry oraz poprzez infolinię sprzedażową 601 601 601.

Wszyscy operatorzy „wielkiej czwórki” - Orange, Play, Plus i T-Mobile, dołączyli do programu Karta Dużej Rodziny (KDR) wiele lat temu (źródło: Rzeczpospolita), jak na dziś wygląda ich oferta dla większych rodzin?

Zniżki dla większych rodzin w Orange

Orange, jako jedyny operator udostępnia dedykowaną stronę dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, aczkolwiek umowę na ofertę z poniższymi zniżkami, również podpiszemy tylko w salonie operatora.

W przypadku abonamentu komórkowego - dla drugiej i trzeciej karty SIM, możemy uzyskać rabat 20 zł od ceny standardowej. Z kolei dla czwartego i piątego numeru 25 zł - co ważne tu rabat jest od ceny już po zniżce dla drugiego i trzeciego numeru.

Tak więc, uśredniając dla najtańszego abonamentu - Plan S, rodzina pięcioosobowa zapłaci tu 34 zł miesięcznie za każdy numer, czyli okolice najtańszej oferty na kartę.

Zniżki dla większych rodzin w Play

Od Play uzyskaliśmy taką oto odpowiedź na zapytanie o zniżki dla większych rodzin:

W Play rabaty na karty SIM zaczynają się już od drugiej karty. Dodatkowo dla dużych rodzin mamy zniżkę na piątą kartę SIM, nawet do 40 zł. Wysokość zależy od wybranej taryfy, dla przykładu podaję wysokość zniżek na piątą kartę SIM w poszczególnych planach taryfowych:

S – 30 zł, S+ - 35 zł, M – 35 zł, L – 40 zł, HOMEBOX – 40 zł

Na przykład w ofercie L pierwsza karta kosztuje 85 zł, kolejne – druga, trzecia i czwarta kosztuje 40 zł (MNP - przeniesienie numeru od innego operatora: przyp. red.)/ 45 zł (nowy numer) – oznacza to, że w procesie MNP przy zniżce 40 zł cena za piątą kartę wynosi 0 zł (MNP) /5 zł (nowy numer). Ze zniżki można skorzystać w dowolnym kanale sprzedaży, nalicza się automatycznie, jeśli klient będzie posiadał 5 kart SIM.

To najdroższa opcja, my sprawdzimy dla podobnego abonamentu, co w Orange, czyli w abonamencie S+, z limitem 50 GB transferu danych.

Pierwszy numer mamy za 60 zł, kolejny drugi, trzeci i czwarty mają standardową zniżkę 20 zł, czyli po 40 zł, a piąty kosztuje 35 zł mniej, czyli 25 zł. Średnio więc wyjdzie to po 41,00 zł za numer.

Tak więc to tyle samo, co w wyliczeniach przesłanych przez Play, dla dużo droższej i bogatszej oferty L - z uwzględnieniem, że wszystkie numery przenosimy od innego operatora. Pierwszy numer 85 zł, drugi, trzeci i czwarty po 40 zł, a piąty numer za 0 zł - średnio również 41,00 zł za numer miesięcznie.

Zniżki dla większych rodzin w Plus

Plus z kolei, odpowiedział nam, iż większe rodziny mogą wykupić abonament komórkowy z pięcioma numerami dodatkowymi w dużo niższej cenie:

W Plusie dostępna jest oferta, która umożliwia korzystanie w jednej cenie z kilku abonamentów i jest doskonałą propozycją dla dużych rodzin – są to Abonamenty Rodzinne.

W ramach Abonamentów Rodzinnych, osoby, które są już klientami Plusa lub Polsat Box mogą dobrać dodatkowe numery w cenie 29 zł lub 39 zł miesięcznie, a różnią się one wielkością miesięcznego pakietu internetowego, który wynosi odpowiedni 50 GB i 120 GB. Klient może dobrać nawet do pięciu dodatkowych numerów.

Dla osób, które nie są jeszcze klientami Plusa lub Polsat Box oferta Abonamentów Rodzinnych występuje w wariancie 2 lub 3 abonamentów w cenie jednego. To koszt 59 zł miesięcznie z pakietem współdzielonym 100 GB lub 69 zł miesięcznie z pakietem współdzielonym 240 GB dla dwóch abonamentów oraz 99 zł miesięcznie z pakietem 750 GB dla trzech abonamentów.

Do wspomnianych abonamentów klient może też dobrać w atrakcyjnej cenie usługę All In Streaming 3w1 z dodatkowym pakietem GB oraz dostępem do Disney+, Max oraz unikalnego pakietu Polsat Box Go Plus.

Tutaj też policzmy najtańszą opcję dla pięciu numerów z limitem 50 GB transferu danych na każdym.

Numer główny kosztuje 59 zł, a cztery dodatkowe numery po 29 zł miesięcznie, tak więc średnio za numer zapłacimy tutaj 35 zł miesięcznie.

Zniżki dla większych rodzin w T-Mobile

Co z T-Mobile? T-Mobile nie odpowiedział na nasze pytania, ale znalazłem w zasobach strony operatora regulamin promocji dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (link w pdf). Według niego, w takim przypadku przysługuje 20% zniżki, ale tylko na najtańszy abonament XS za 40 zł z limitem 5 GB transferu danych. Tak więc, kosztowałby on 32 zł miesięcznie za każdy numer.

Z kolei na stronie oferty komórkowej T-Mobile, jest opcja dokupienia czterech numerów do posiadanego już abonamentu M (nielimitowany w dane internet z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s) za 70 zł miesięcznie.

W takim przypadku, zapłacimy za pierwszy numer 70 zł, za drugi, trzeci i czwarty po 50 zł, a za piąty 0 zł. Tak więc, będzie to 44 zł miesięcznie za numer w pierwszym roku umowy, a w drugim 54 zł, średnio 49 zł.

Podsumowując najtańsze i porównywalne ze sobą opcje dla pięciu numerów - w Orange, będzie to koszt 34 zł za numer, w Plusie - 35 zł za numer, w Play 41 zł, a w T-Mobile dla abonamentu M: 49 zł miesięcznie za numer (dla abonamentu XS: 32 zł).

