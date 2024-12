Stało się - duże podwyżki w nju na kartę. Co to oznacza dla nowych klientów?

Nju mobile, to chyba najbardziej odporna na podwyżki oferta na rynku. W zasadzie od wielu lat omijały ją z daleka, kiedyś musiało się to jednak skończyć, na start dotknęły oferty na kartę.

Zaznaczę od razu, iż podwyżka dotyczy stawek za minutę, wiadomość czy MB transferu danych, niemniej nju mobile na kartę to już ostatnia pakietowa oferta, w której stawki te mają znaczenie.

Wykupując dziś miesięczne pakiety w ofertach na kartę u innych operatorów, płacimy jedną miesięczną opłatę za nielimitowane rozmowy czy wiadomości SMS/MMS oraz określoną paczkę transferu danych - niezależnie od obowiązujących stawek.

W nju mobile na kartę, w każdym z pakietów płacimy wyjątkowo za rzeczywiste zużycie, przynajmniej do osiągnięcia minimalnego pułapu kwotowego.

Stąd duże znaczenie, ma poziom stawek za poszczególne usługi, bo im wyższe, tym szybciej ten próg klienci osiągają. Dobra wiadomość jest taka, że ostatnia ich podwyżka dotyczy klientów nju mobile, którzy aktywowali swój pakiet po 12 grudnia 2024.

Tak więc podwyżka dotknie w zasadzie nowych klientów nju mobile na kartę i tych zmieniających swoje pakiety.

Przechodząc już do tej podwyżki, na moim koncie nju mobile, pojawił się taki o to komunikat:

W ofercie nju na kartę podstawowe ceny za korzystanie z usług w kraju

dla klientów aktywowanych przed 12.12.2024:

19gr /min; 9gr /SMS; 19gr /MMS; 19gr /1 MB.

dla klientów aktywowanych po 12.12.2024:

39gr /min/SMS/MMS/1 MB



W Twojej ofercie możesz włączyć jedną z usług obniżających koszty. Do wyboru masz usługi rozliczane dziennie albo miesięcznie, wybierz taką, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. W każdej z usług płacisz tylko za to, czego faktycznie w danym dniu/miesiącu używasz. Zawsze też masz pewność, że za połączenia, SMSy i MMSy w kraju oraz Internet w kraju nie zapłacisz więcej niż maksymalna kwota określona w ramach usługi, z której korzystasz.

Jakie to usługi obniżające koszty? Aktualnie w cenniku nju mobile na kartę, dostępne są cztery takie pakiety:

Nju na kartę 19 zł i nju na kartę 29 zł

Zacznijmy od samej góry, w pakiecie nju na kartę 19 zł, do tej pory kwotę 19 zł, klienci osiągali po wykonaniu na przykład 100 pełnych minut rozmowy czy wysłaniu 100 wiadomości SMS lub MMS. Według nowych stawek, próg 19 zł osiągną już po wydzwonieniu niespełna 50 minut.

Analogicznie w droższym pakiecie nju na kartę 29 zł, wcześniej było to ponad 150 minut, a według nowych stawek będzie to nieco ponad 74 minuty.

Rozmowy za nie więcej niż 19 zł

To jedna ze starszych taryf w nju mobile na kartę, w ramach której płaciliśmy nie więcej niż 19 zł w miesiącu za rozmowy, a jak wysyłaliśmy przy tym wiadomości SMS/MMS, to wchodził dodatkowy limit 9 zł w miesiącu, który osiągaliśmy dopiero po wysłaniu 48 wiadomości. Według nowych stawek będzie to już tylko 24 wiadomości.

Wszystko za nie więcej niż 29 zł

W tej usłudze, zmienia się przelicznik tak samo, jak w nowym, opisanym wyżej pakiecie nju na kartę 29 zł.

Wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł

Najbardziej odczuwalny będzie nowy cennik w usłudze - wszystko dziennie za nie więcej niż 1,20 zł. To jest taryfa dzienna dla osób, które naprawdę niewiele rozmawiają czy wysyłają wiadomości.

Mamy tu dodatkowy zawór bezpieczeństwa na poziomie progu 1,20 zł, po przekroczeniu którego nie są naliczane opłaty za rozmowy czy wiadomości. Według starych stawek zawór tan zamykał się po wykonaniu prawie 6,5 minuty rozmów danego dnia, a według nowych stawek będą to już tylko 3 minuty. W zasadzie to prosta droga do skasowania tej usługi dla nowych klientów.

Celowo nie wyliczałem w tym wpisie stawek za transfer danych. Nju mobile na kartę to dobra oferta do rozmów i wiadomości, z uwagi na jej konstrukcję i naliczanie według faktycznego zużycia (transfer danych określone progi dobije w parę minut podłączenia do sieci mobilnej). Tak więc dla osób korzystających z internetu w smartfonie, nadaje się głównie jako druga karta SIM, obok karty SIM tylko do internetu, z jakimś tanim samodzielnym pakietem transferu danych.