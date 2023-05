Jeszcze dla wyjaśnienia na początek - istotą tego wpisu, będzie przedstawienie najlepszych propozycji w zasięgu tego operatora, będę więc porównywał opcje dostępne tylko w Play, bez odnoszenia się do innych operatorów infrastrukturalnych. Z tej prostej przyczyny, że często wybieramy ofertę danego operatora, nie tylko ze względu na jej atrakcyjność czy cenę, ale i zasięg w naszej lokalizacji - praca/szkoła/dom.

Play abonament bez telefonu

Zaczynamy od oferty na abonament Play bez telefonu. Możemy tu wybierać spośród pięciu pakietów abonamentowych - wszystkie zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz określony limit transferu danych.

Najtańszy abonament w Play bez telefonu kosztuje 35 zł i zawiera zaledwie 3 GB transferu danych w miesiącu - w tej samej cenie w ofercie na kartę Play dostaniecie 40 GB. Kolejny pakiet kosztuje 50 zł z limitem 15 GB transferu danych - w ofercie na kartę za 40 zł dostaniecie 50 GB. Wybór jest prosty.



Schody zaczynają się przy droższych abonamentach - ponad 100 GB transferu danych miesięcznie możecie wprawdzie uzyskać w ofercie na kartę, a nawet więcej, ale tylko w ramach promocji przez najbliższy rok (więcej o tym w tym wpisie). Niemniej - według mnie, najlepszą propozycją będzie tu abonament Homebox, zwłaszcza, jeśli w Waszej lokalizacji nie ma dostępu do internetu stacjonarnego i musicie posiłkować się internetem mobilnym w domu.

W cenie 95 zł miesięcznie dostaniecie nielimitowaną ofertę w smartfonie z limitem transferu danych 300 GB oraz również 300 GB na dodatkowej karcie SIM, którą możecie włożyć do routera WiFi, a do tego dostęp do usługi telewizyjnej PlayNOW. W ten sposób za każdą z tych usług - abonament komórkowy i internet mobilny w domu zapłacicie po 47,50 zł miesięcznie.

Dla porównania - w ofercie na kartę w podobnej cenie dostaniecie w smartfonie - 50 GB transferu danych za 40 zł (Play SOLO XXL NEXT), a na osobnej karcie z internetem mobilnym na kartę 200 GB za 50 zł. Dużo mniejszy transfer danych w telefonie i routerze WiFi, bez telewizji PlayNOW.

Idźmy dalej do submarki Play, czyli Virgin Mobile, gdzie abonament na 2 lata z najwyższym transferem danych - 60 GB kosztuje 40 zł, a do tego abonament na internet mobilny z limitem 220 GB - 45 zł, razem 85 zł. Niewiele taniej, i nadal z dużo mniejszym transferem danych. W przypadku oferty bez zobowiązania - oferta na kartę do telefonu (z limitem 30 GB) + internet mobilny do routera WiFi (z limitem 220 GB), zapłacimy 80 zł.

Play abonament z telefonem

Zwykle korzystniej jest kupić telefon w sklepie niż u operatora. Jednak czasem bywają promocje, jak teraz w Play telefon na abonament bez VAT, która wychodzi korzystniej.



Sprawdziłem w Media Expert aktualną cenę za telefon Samsung Galaxy S23, która wynosi 4 599,00 zł w gotówce lub w 20 ratach 0% po 229,95 zł. Do tego doliczmy dwuletni koszt oferty na kartę SOLO XXL NEXT w Play za 40 zł miesięcznie, co nam da 960 zł, a razem z telefonem 5 559,00 zł.



W Play abonament z tym samym telefonem zapłacicie za abonament M i smartfona 200 zł miesięcznie przez dwa lata, co łącznie zamknie się w kwocie 4 800,00 zł. Do tego należy jeszcze doliczyć opłatę na start za sam telefon 499 zł (oczywiście Play „zapomniał” o tym wspomnieć w powyższej grafice - nie ładnie), ale i tak w sumie wychodzi to taniej o 260 zł - 5 299,00 zł.

Play telefony na abonament na przedłużenie umowy

Podobne promocje na różne telefony na abonament możecie uzyskać w Play przy rozmowach czy nazwijmy to negocjacjach o przedłużenie umowy z operatorem. Tu już jednak nie pomogę - to jaką ofertę w takim przypadku ostatecznie otrzymacie zależy od wielu innych czynników, na przykład stażu czy wysokości abonamentu, z którego Wy dokładnie korzystacie, ewentualnie na który jesteście gotowi przejść, by otrzymać atrakcyjniejszą ofertę na abonament z telefonem w Play.

–

To był pierwszy wpis z naszego nowego cyklu wpisów, w których będziemy prześwietlać aktualne i dostępne oferty komórkowe u naszych operatorów. Nie znaczy to, że znikną nasze zestawienia i porównania, zwyczajnie - przynajmniej raz w miesiącu, będę jeden wpis w miesiącu poświęcał pojedynczym operatorom. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy taka forma jest dla Was odpowiednia.