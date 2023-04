Do tej pory klienci Play, chcący wymienić kartę SIM na eSIM musieli udać się w tym celu do salonu operatora, od teraz wystarczy skorzystać z aplikacji mobilnej Play24, czyli podobnie jak to ma miejsce już od dawna w Orange Flex.

Jak wymienić kartę SIM na eSIM w Play?

Aby wymienić fizyczną kartę SIM na eSIM, musimy najpierw wyłączyć WiFi w smartfonie, gdyż proces aktywacji eSIM będzie odbywał się z wykorzystaniem sieci mobilnej Play.

Tym samym nasza dotychczasowa fizyczna karta SIM musi mieć aktywny pakiet transferu danych, no i wcześniej musimy się upewnić, iż posiadamy najnowszą wersję aplikacji Play24 (najlepiej w celu sprawdzenia odwiedzić sklep Google Play bądź App Store).

Odpowiednią funkcję wymiany karty SIM na eSIM znajdziecie w aplikacji Play24 pod tą ścieżką: Ustawienia > Twoja karta SIM > Wymieniam kartę na eSIM.

Cały proces jest niezwykle prosty, nie wymaga nawet skanowania kodu QR, jak to jest rozwiązane na przykład w Orange na kartę. O każdym kolejnym kroku jesteśmy informowani w poszczególnych komunikatach. Na koniec potwierdzamy tylko biometrią (odciskiem palca/skanem twarzy) bądź kodem PIN do aplikacji Play24 chęć wymiany karty SIM na eSIM i pozostaje wyczekiwać na dokończenie transferu ze strony Play.

Operator zastrzega, iż może on potrwać do 3 godzin, a o jego zakończeniu klienci są informowani e-mailem i wiadomością SMS na dotychczasową kartę SIM, więc trzeba ją zachować w smartfonie do samego końca. Wymiana taka jest całkowicie bezpłatna.

Źródło: Blog Play.

Stock Image from Depositphotos.