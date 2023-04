Jak nie umowa na 2 lata, to co? Oferta na kartę to nie jedyna opcja

Abonamenty z długoterminowym zobowiązaniem wciąż są bardzo popularne w naszym kraju. Można przypuszczać, iż wynika to z utartego stereotypu, iż w ten sposób można taniej kupić smartfona czy z przekonania, iż taki abonament jest wygodniejszy od ofert na kartę. Są też osoby, które chcą mieć na to zwyczajnie papier (umowa). Na szczęście, dla takich osób jest jeszcze rozwiązanie - pośrednie.

Wczoraj wieczorem dzieliłem się z Wami nowym pomysłem naszych operatorów infrastrukturalnych, którzy to z automatu po zakończeniu umowy terminowej, a więc po przejściu umowy na czas nieokreślony, podwyższają kwoty abonamentu o 10 zł. By teraz tego uniknąć, klienci sami będą musieli zadbać przed końcem umowy aby podpisać nową umowę terminową, wypowiedzieć ją lub przenieść numer do innego operatora z dniem upłynięcia okresu zobowiązania.

Można też tego uniknąć, przenosząc numer do oferty na kartę - odpornej na takie zabiegi, ale wielu klientów przyzwyczajonych do wygody abonamentu (brak konieczności doładowywania, pilnowaniu terminów ważności itp.) i pewności płynącej z posiadania umowy na piśmie, zwyczajnie nie chce tego robić. Dla takich osób przygotowałem zestawienie ofert u naszych operatorów infrastrukturalnych na abonament, ale bez zobowiązania (umowne określenie, zwykle są to umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia).

Wybiorę po jednym najtańszym abonamencie bez zobowiązania i porównam z najtańszym abonamentem z zobowiązaniem u każdego z operatorów: Orange, Play, Plus i T-Mobile. Nie będą to więc oferty operatorów wirtualnych, które to wybiera jakieś 4% klientów w Polsce.

Oferta bez zobowiązania vs abonament na 2 lata w Orange

Najtańszy abonament z zobowiązaniem na 2 lata kosztuje w Orange 55 zł miesięcznie, a po za kończeniu umowy 65 zł. Zawiera oczywiście pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych. Do tego CyberOchrona i Telewizja mobilna w cenia.



Najtańszy abonament bez zobowiązania w nju mobile (submarka Orange) kosztuje zaś 29 zł miesięcznie, czyli niemal dwa razy mniej. Oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości zawiera limit transferu danych na poziomie 20 GB, ale już po pół roku rośnie do 40 GB, po roku do 50 GB, a po dwóch latach do 60 GB.

To jest najlepszy przykład dla scenariusza po dwóch latach. W Orange, albo podpisujemy nową umowę na nowych warunkach albo przechodzimy na umowę na czas nieokreślony za 65 zł miesięcznie z limitem 30 GB transferu danych. W nju mobile po dwóch latach mamy nadal 29 zł i limit 60 GB - dwa razy taniej i dwa razy większy limit transferu danych. Powiecie, że nju mobile może w każdej chwili podwyższyć kwotę abonamentu, jednak nie wydarzyło się coś takiego w ostatnich bodajże ośmiu latach, a jedynie, o zgrozo… podwyższają tylko limit transferu danych w tej cenie.

Oferta bez zobowiązania vs abonament na 2 lata w Play

Play nie podwyższa jeszcze z automatu kwot abonamentu po okresie zobowiązania, jednak dla porządku również pokażę porównanie z ofertą bez zobowiązania w submarce Virgin Mobile. Najtańszy abonament na dwa lata kosztuje w Play 35 zł i zawiera limit transferu danych na poziomie 3 GB.



Z kolei w Virgin Mobile zapłacimy 15 zł miesięcznie i 1 zł za każdy zużyty 1 GB do 15 GB. Łącznie więc maksymalnie zapłacimy 30 zł - 5 zł taniej za pięć razy większy limit transferu danych. Niestety, w Virgin Mobile w tym pakiecie nie uświadczymy tylko nielimitowanych wiadomości MMS.

Oferta bez zobowiązania vs abonament na 2 lata w Plus

W Plusie najtańszy abonament z zobowiązaniem na 2 lata kosztuje 39 zł miesięcznie, po okresie zobowiązania przy umowie na czas nieokreślony rośnie do 49 zł miesięcznie. Mamy tu pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 6 GB transferu danych oraz rok darmowego dostępu do Disney+, w drugim roku pełna opłata.



W submarce Plush z kolei, przy umowie bez zobowiązania z miesięcznym okresem zobowiązania za taki sam zestaw usług, plus większy limit transferu danych - 15 GB zapłacimy 25 zł miesięcznie. Również dwa razy taniej i dwa razy większy transfer po dwóch latach. Jeszcze do niedawana w Plush transfer ten rósł do 20 GB po dwóch latach, ale nie widzę już tej opcji na stronie.

Oferta bez zobowiązania vs abonament na 2 lata w T-Mobile

Nie mam dobrych wiadomości dla miłośników papierowych umów i marki T-Mobile. Operator ten ma również swoją submarkę Heyah, ale skorzystacie w niej tylko z subskrypcji. Subskrypcja to bardziej oferta na kartę - bez umowy, ale z wygodą abonamentu.

Niemniej, najtańszy abonament w T-Mobile kosztuje 40 zł miesięcznie i zawiera 5 GB transferu danych, do tego no limit na rozmowy i wiadomości oraz usługę Rozrywka bez Ograniczeń na 3 miesiące. Po wygaśnięciu umowy i przejściu na umowę na czas nieokreślony kwota ta automatycznie rośnie do 50 zł.



Natomiast w subskrypcji Heyah 01 za 19,99 zł miesięcznie dostaniecie nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 20 GB transferu danych - dwa razy taniej (po dwóch latach ponad dwa razy) i cztery razy większy transfer danych.

