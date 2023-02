Play chce być lepszy od konkurencji. 2000 GB za darmo przez rok!

Ze 100 GB miesięcznie do 150 GB!

Do niedawna najkorzystniejszą promocją internetu na kartę było 1200 GB na rok. Jak informował Grzegorz Ułan, taka propozycja po raz pierwszy pojawiła się w ofercie na kartę T-Mobile na początku lutego 2022 roku. Systematycznie była ona przedłużana na kolejne miesiące, bez zmiany warunków, a z czasem pozostali operatorzy — Play, Orange i Plus udostępnili wierną jej kopię, niemal 1:1 dla swoich klientów.

Jak się okazuje, Play na nowy rok postanowił przygotować tę ofertę na nowych warunkach — lecz klienci na niej nie stracą, a wręcz przeciwnie. Dziś operator poinformował o promocji, która pozwoli klientom Play na Kartę uzyskać nawet 2000 GB za darmo w ciągu roku.

Jak działa nowa oferta?

Operator oferuje 1800 GB przez rok, czyli 12 paczek po 150 GB miesięcznie. Całość jest dostępna w aplikacji Play24 dla użytkowników pakietów cyklicznych Solo XXL, UKRAINA XXL oraz Miesiąc bez limitu GB. Warunkiem jest także wyrażenie zgód na marketing bezpośredni. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać, że 150 GB co miesiąc będzie aktywowane automatycznie przy odnowieniu jednego z pakietów cyklicznych opisanych powyżej.

Źródło: Play

Pakiet wzrasta ze 100 GB miesięcznie do 150 GB, jednak w skali roku daje to 1800 GB. Pełen pakiet obejmuje nowych użytkowników, którzy nabyli fioletowe startery — dzięki temu dostają bonus w postaci 200 GB na start. Jedyne, co trzeba zrobić, to zarejestrować swój numer i doładować konto w aplikacji Play24 za minimum 10 zł.

Żeby otrzymać łącznie aż 2000 GB internetu za darmo przez rok, klient musi połączyć więc dwie promocje — jednak nawet bez bonusu na start jest to lepsza oferta względem zeszłorocznych propozycji. Czy pozostali operatorzy podążą tym trendem? Przekonamy się już wkrótce.

Źródło: Informacja prasowa