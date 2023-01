Nowy MIX i MIX Elastyczny. Odświeżone oferty od Play i nawet pół roku bez opłat

Jak wygląda nowa oferta Play Mix?

MIX S 30 zł - łącznie 3 GB (w tym 1 GB za zgody marketingowe)

MIX M 50 zł - łącznie 20 GB (w tym 2 GB za zgody marketingowe i 10 GB za doładowanie kontraktowe przez aplikację Play24)

MIX L 60 zł - łącznie 30 GB (w tym 5 GB za zgody marketingowe i 15 GB za doładowanie kontraktowe przez aplikację Play24)

MIX XL 70 zł - łącznie 40 GB (w tym 5 GB za zgody marketingowe i 15 GB za doładowanie kontraktowe przez aplikację Play24)

Jest też odświeżony MIX Elastyczny - czyli formuła z możliwością zakupienia smartfona w niższej cenie oraz możliwością wydłużenia umowy i zmniejszenia kwoty doładowań. Jak to działa? Przykładowo: 12 razy doładowujesz konto

kwotą 70 zł. Po 12 doładowaniach decydujesz, czy doładujesz konto jeszcze 12 razy za 140 zł czy zmienisz umowę i doładujesz konto jeszcze 24 razy za 70 zł. W nowym planie MIX Elastyczny w wersji L lub XL klienci przenoszący swój numer od Play od innego operatora mogą liczyć na 6 darmowych doładowań - co w sumie oznacza pół roku bez opłat.

Decydując się na wybór najwyższych planów można skorzystać z dodatkowych atrakcji. W MIX XL oraz MIX Elastyczny XL Play oferuje usługę „Naprawa wyświetlacza” za 1 zł na dwa lata. W przypadku uszkodzenia wyświetlacza wystarczy zgłosić się do operatora, a ten zajmie się naprawą. Dodatkowo, jeśli razem z nim uszkodzone zostaną przyciski, obudowa czy aparat to również zostaną wymienione - do limitu 600 zł rocznie. Opłata w wysokości 1 zł jest pobierana jednorazowo i pozwala na skorzystanie z usługi przez okres dwóch lat. Jest też coś dla tych, którzy wybiorą nieco niższe plany. MIX lub MIX Elastyczny w wariantach M, L oraz XL to teraz także pakiet 100 GB na social media do wykorzystania przez 90 dni. Szczegóły oferty dostępne są w salonach Play, pod numerem telefonu 790 500 500 oraz na stronie play.pl.