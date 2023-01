Każdy z nas ma zestaw aplikacji z których korzysta. Często należą do nich media społecznościowe, komunikatory, aplikacje bankowe, aplikacje do kont w poszczególnych sklepach czy usługach, aplikacje streamingowe i wiele, wiele więcej. Oczywiście, w takim wypadku, jeżeli mówimy o aktywnej usłudze, aktualizowanie programów jest wręcz kluczowe, aby zachować ich pełną funkcjonalność, otrzymywać nowe rzeczy, które dodają producenci i przede wszystkim - zachować bezpieczeństwo korzystania z usługi. Jest to ważne i należy pamiętać, by robić to regularnie, choć i tak pewnie większość osób ma ustawione automatyczne aktualizacje.

Jednocześnie jednak na naszych smartfonach są aplikacje, które... takich aktualizacji nie wymagają. Sam mam na swoim telefonie szereg prostych programów, które po prostu działają i od lat nie została do nich dodana nowa funkcja. Stety-niestety, Google bierze się za porządki by poprawić ogólne bezpieczeństwo sklepu.

Android 14 nie pozwoli zainstalować ci starych aplikacji

Jak wiadomo, ze względów bezpieczeństwa nowe programy dodawane do Androida muszą celować w API nie starsze niż dwa lata, co w tym wypadku oznacza to z Androida 11, a w tym roku zmienione zostanie to oczywiście na Androida 12. Natomiast - w Google Play jest szereg programów które nie spełniają tego wymogu i które były umieszczone tam lata temu. Sam mam wiele takich, jak chociażby metronom, który nie potrzebuje aktualizacji bo nie ma tam żadnych nowych funkcji do dodania. Jednocześnie jednak wiadomo, że stare API z czasem stają się coraz niebezpieczniejsze, ponieważ wykrywane są nowe i nowe podatności.

Dlatego też w Androidzie 14 wprowadzone zostanie nowe ograniczenie w korzystaniu ze sklepu Play, gdzie apki korzystające ze starych API (do Androida 6 włącznie) przestaną być możliwe do pobrania. Dalej będą widoczne w sklepie, ale użytkownicy nowego systemu nie będą już mogli ściągnąć ich na swój telefon. Ma to na celu ochronę użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem i da developerom czas na decyzję, czy chcą poprawić swoją aplikację by spełniała nowe standardy. Dodatkowo, nie jest też powiedziane, że Google nie będzie tej bariery podnosiło w przyszłości, więc jest możliwe, że z czasem także coraz nowsze API będą uznawane za stare i niebezpieczne.

Jestem ciekaw ile ludzi po przesiadce na nowy telefon (bo na aktualizacje nie ma wciąż co liczyć) zaskoczy się, że nie mogą pobrać swoich ulubionych programów.

Źródło