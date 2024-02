Play NOW: Jak działa i ile kosztuje mobilna telewizja od Play

Liczba rozwiązań umożliwiających swobodny dostęp do interesujących nas treści jest dziś ogromna. Ale nie mamy tu na myśli jedynie platform streamingowych. Na rynku dostępne są również usługi umożliwiające oglądanie telewizji przez internet. Właśnie tak działa Play NOW – mobilne rozwiązanie z możliwością wykupywania określonych pakietów programów. Jak to działa? Ile kosztuje? Wyjaśniamy.

Dostęp do różnorodnych treści rozrywkowych z dowolnego miejsca staje się priorytetem, jeśli chodzi o wybór usług. Mobilna telewizja od Play nie tylko pozwala oglądać programy na naszych smartfonach. Zapewnia też duży wybór programów, niezależnie od tego, czy jesteś fanem filmów, seriali, czy programów rozrywkowych.

Mobilna telewizja od Play

Swoboda dostępu do treści oznacza, że nie musisz być przywiązany(-na) do telewizora w salonie. Ulubione programy, ważne wydarzenia sportowe, czy nowe seriale mogą być zawsze tobą. Bez względu na to, czy korzystasz z smartfona, tabletu, laptopa, czy telewizora, Play NOW dostarcza telewizję na żywo oraz treści na żądanie, dostosowując się do twojego stylu życia.

Wybrane programy z telewizji możesz oglądać nawet 7 dni po emisji, a zarejestrowany serial będzie na Ciebie czekał aż przez 180 dni. To nie tylko swoboda wyboru miejsca, ale także czasu. Nie musisz już ustawiać budzika czy przerywać ulubionego programu na kawę. Samodzielnie zdecydujesz, kiedy przyjdzie pora na oglądanie.

Czym jeszcze chwali się Play? Ich usługa daje Ci pełną kontrolę nad swoim rachunkiem. Płacisz jedynie za te pakiety, z których korzystasz, a ich aktywacji czy dezaktywacji możesz dokonywać z dnia na dzień.

Jeśli jesteś miłośnikiem kina i chcesz obejrzeć najnowsze hity, Play NOW ma coś specjalnego dla ciebie. Wypożyczalnia filmów oferuje szeroką gamę produkcji dostępnych już od 5 zł.

Play NOW – Dopasuj usługę do swojego budżetu

W Play NOW działa zasada, według której płacisz jedynie za te pakiety, z których korzystasz. Możesz samodzielnie zaprojektować swoją ramówkę programów, wybierając zestawy kanałów, które Cię interesują. Pakiet Start, dostępny w cenie abonamentu, stanowi tu fundament, który znamy z bezpłatnej telewizji naziemnej. Dodatkowe programy możesz aktywować wtedy, gdy rzeczywiście ich potrzebujesz, a po miesiącu z nich zrezygnować. Ważna uwaga – wygląda na to, że pakiet Start to rozwiązanie, które nie działa z automatu dla wszystkich abonentów Play. U mnie w bezpłatnym pakiecie dostępne są tylko rozgłośnie radiowe – newonce, Nowy Świat oraz Radio357.

Pakiety telewizyjne w Play NOW

Tak prezentują się zestawy kanałów tematycznych, które można dokupić w Play:

Pakiet EXTRA (24,84 zł) – propozycja dla tych, którzy poszukują jeszcze większej różnorodności treści. Z blisko 40 kanałami o różnej tematyce, w tym AXN, BBC Brit, Kino Polska czy Epic Drama zyskujesz dostęp do setek produkcji filmowych. Pierwszy miesiąc gratis to dobra okazja, aby przetestować pakiet bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

(24,84 zł) – propozycja dla tych, którzy poszukują jeszcze większej różnorodności treści. Z blisko 40 kanałami o różnej tematyce, w tym AXN, BBC Brit, Kino Polska czy Epic Drama zyskujesz dostęp do setek produkcji filmowych. Pierwszy miesiąc gratis to dobra okazja, aby przetestować pakiet bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pakiet KIDS (15,12 zł) – Rodzice docenią zestaw programów, które skierowane są do najmłodszych widzów. Z kanałami takimi jak MiniMini+, Nick Jr czy Cartoon Network, dzieci mogą cieszyć się ulubionymi kreskówkami i programami. Tu również pierwszy miesiąc gratis.

(15,12 zł) – Rodzice docenią zestaw programów, które skierowane są do najmłodszych widzów. Z kanałami takimi jak MiniMini+, Nick Jr czy Cartoon Network, dzieci mogą cieszyć się ulubionymi kreskówkami i programami. Tu również pierwszy miesiąc gratis. Pakiet SPORT (19,44 zł) – Jest też coś dla pasjonatów sportu. Dostęp do takich kanałów, jak Eleven Sports i Canal+ Sport 5, umożliwia śledzenie najważniejszych wydarzeń na żywo. Pierwszy miesiąc bezpłatny, podobnie jak w przypadku wymienionych wcześniej pakietów.

W ramach Play NOW można również uzupełnić pakiety telewizyjne o usługi popularnych serwisów VOD – Amazon Prime, HBO MAX oraz VIAPLAY.

Play NOW – wymagania

Realna jakość usługi zależy przede wszystkim od przepustowości łącza internetowego. Minimalne wymagania na urządzeniach mobilnych to 0,5 Mb/s, która to prędkość ma zapewnić płynne oglądanie. Możesz oglądać treści na smartfonach, tabletach, laptopach, a nawet na telewizorach za pomocą urządzenia Chromecast. Jednak aby korzystanie było możliwie komfortowe, istnieją pewne wymagania techniczne, takie jak system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Dla komputerów Play NOW dostępny jest poprzez przeglądarki internetowe takie jak Microsoft Edge, Mozilla Firefox, czy Chrome. Konieczne jest włączenie obsługi ECMAScript oraz plików "cookies". Dla przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, czy Mozilla Firefox poniżej wersji 48, konieczne jest zainstalowanie wtyczki Microsoft Silverlight.

Usługa Play NOW obejmuje także użytkowników przebywających poza granicami Polski, ale w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To oznacza, że nawet będąc za granicą, masz dostęp do wykupionych treści. Jednak warto pamiętać, że w przypadku korzystania z serwisu za granicą, mogą obowiązywać opłaty za transmisję danych zgodnie z ofertą roamingową dostawcy.