Operator podniósł Ci abonament? UOKiK sprawdzi, czy mógł

Dlaczego Vectra poszła na pierwszy ogień? To chyba nikogo nie dziwi, to operator, który najbardziej ochoczo zaczął stosować klauzule inflacyjne w swoich umowach z klientami. Temat podjęliśmy już rok temu w tekście - Vectra jedzie po bandzie ze swoimi klientami.

Według relacji klientów dochodziło już nawet do takich sytuacji, iż dostawali oni informacje od Vectry, że ich abonament będzie wyższy niż w umowie, miesiąc po jej podpisaniu. UOKiK w ramach swojego postępowania stwierdził, iż w temacie stosowania klauzul inflacyjnych Vectra dopuściła się niedozwolonych praktyk.



Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Klauzule inflacyjne, jeżeli mają być wprowadzane do umów, powinny zabezpieczać obie strony i nie mogą być wykorzystywane tylko na korzyść przedsiębiorców. Priorytetem jest także, aby konsumenci wiedzieli jakie są zasady świadczenia usług w ramach umowy terminowej i mieli świadomość, jaką cenę będą płacić. Przedsiębiorcy nie mogą w umowach terminowych jednostronnie zmieniać istotnych elementów trwającego zobowiązania.

Jeśli te zarzuty się potwierdzą, UOKiK może nałożyć na Vectrę karę w wysokości 10% obrotu. Jednak jak wiemy, bywa tak, że w trakcie postępowań urzędu, operatorzy decydują się na rekompensaty swoim klientom, w zamian za obniżenie kar.



Cena usługi jest tym elementem, który powinien być jasno i zrozumiale komunikowany na etapie zawierania umowy, zaś skutki zobowiązania powinny być w każdych warunkach możliwe do przewidzenia dla konsumentów. To one stanowią jedne z podstawowych kryteriów decyzji o zawarciu umowy z przedsiębiorcą.