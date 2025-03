Play twierdzi, że to najtańszy abonament tego typu. Sprawdzam

Oferta Play składa się z abonamentu komórkowego wraz ze smartfonem, którego koszt zamyka się w kwocie 60 zł miesięcznie. Do wyboru są trzy smartfony:

Samsung Galaxy A16 5G,

Motorola moto g35 5G,

realme 14x 5G.

Jeśli zaś chodzi o abonament komórkowy, zawiera on:

Nielimitowane SMS-y/MMS-y,

Nielimitowane rozmowy na komórkowe i stacjonarne,

Transfer danych z limitem 15 GB.

Play, kwituje tę ofertę stwierdzeniem - Nowa oferta Play to doskonała okazja, by przejść do sieci 5G w najlepszej cenie na rynku, a dziś rozpoczął kampanie reklamową w tym klimacie:

Do porównania w naszym zestawieniu takich ofert weźmiemy smartfona Samsunga Galaxy A16 5G, z jednej strony to najlepsza pozycja na liście, zapewniająca najlepszy stosunek ceny do jakości, a z drugiej - to pewnego rodzaju utrudnienie, bo akurat ten smartfon nie jest dostępny w największych elektromarketach. Więc, aby kupić go w wygodnych ratach 0%, musimy go kupić albo na stronie producenta, albo właśnie u operatorów.

W sklepie Samsunga możemy go kupić za 999,00 zł lub w 30 ratach 0% po 33,30 zł.

W tym miejscu moglibyśmy zakończyć ten wpis, bo wystarczyłoby dobrać jakiś podobny abonament, subskrypcję czy ofertę na kartę do 20 zł miesięcznie (a2mobile na kartę - 19,90 zł z 15 GB, nju mobile na kartę - 19 zł z 20 GB, subskrypcja Heyah 01 - 19,99 zł z 20 GB, Virgin Mobile abonament 20 zł z 20 GB) i już mielibyśmy niższy łączny koszt na poziomie 53,30 zł miesięcznie.

Jednak Play mógłby wówczas powiedzieć, że to niewygodne, my oferujemy abonament i smartfona w jednym, na jednej fakturze, itd. No to szukamy dokładnie takich ofert.

Samsung Galaxy A16 5G w abonamencie Orange

W abonamencie Orange, smartfon ten jest tańszy niż w Play, całkowity koszt smartfona to 540 zł, a więc niemal o połowę taniej niż w sklepie Samsunga.

Jednak tutaj mamy droższy abonament (pełen no limit na rozmowy i wiadomość SMS/MMS oraz 10 GB transferu danych) niż w Play - 45 zł miesięcznie, więc Orange wydłużył tu raty do 36 miesięcy, by finalnie wyszło też łącznie 60 zł miesięcznie za abonament i smartfona.

Samsung Galaxy A16 5G w abonamencie Virgin Mobile

Virgin Mobile to submarka Play, ale z mocno konkurencyjną ofertą na tego smartfona. Wprawdzie płacimy tu 63,25 zł miesięcznie za abonament i telefon, ale spójrzcie na samą zawartość abonamentu:

nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne,

nielimitowane wiadomości SMS/MMS,

transfer danych aż 80 GB

W Play limit wynosi tylko 15 GB, więc chyba każdy dopłaci te 3,25 zł miesięcznie dla takiej różnicy w transferze danych.

Samsung Galaxy A16 5G w abonamencie Plush

Znalazłem jeszcze jedną, równie atrakcyjną ofertę na tego smartfona, w abonamencie Plush za 25 zł miesięcznie, który zawiera pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych. To na początek, bo po pół roku limit ten rośnie do 80 GB, po roku do 160 GB, a po dwóch latach stażu aż do 200 GB.

Ile tu dopłacamy? Oczywiście mam na myśli różnice w stosunku do oferty Play - zaledwie 1,17 zł miesięcznie. W Plush abonament za tego smartfona i abonament komórkowy, będziemy płacić miesięcznie 61,17 zł.

Tak więc tak, w Play jest najtaniej, jeśli pod uwagę bierzemy finalną kwotę 60 zł, za abonament komórkowy i raty za smartfona. Jednak wyżej wymienione oferty (prócz Orange, koszt to 1:1 tego co w Play, a mniejszy limit transferu danych - 10 GB vs 15 GB) są o wiele atrakcyjniejsze, jeśli chodzi o transfer danych, a różnica w cenie to tylko 3,25 zł i 1,17 zł miesięcznie.

