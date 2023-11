Płatny Facebook i Instagram. Co oferuje subskrypcja Meta, czy warto za nią zapłacić?

W pierwszej połowie listopada media obiegła informacja o tym, że na Facebooku i Instagramie pojawiła się płatna subskrypcja. Towarzyszył temu kolejny wysyp łańcuszków dotyczących niewyrażania zgody na przetwarzanie danych przez Meta. O co chodzi w całym tym zamieszaniu? Czy Facebook jest teraz płatny? Co można zyskać, wykupując subskrypcję? Ile to kosztuje? Wyjaśniamy.

Zacznijmy od chyba najmniej istotnej rzeczy, ale dla wielu osób wciąż niezrozumiałej. Później przejdziemy już do wszystkich informacji związanych z subskrypcją Meta. We wstępie wspomniałem o łańcuszkach, które po raz kolejny wykiełkowały na wielu facebookowych tablicach. Raz na zawsze rozprawmy się z tym mitem. To, że napiszesz na swoim Facebooku, że nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie Twoich zdjęć i publikowanych treści, niestety mało obchodzi ekipę Marka Zuckerberga. Polecam przeczytać regulamin Facebooka i w razie wątpliwości etyczno-moralnych, po prostu zrezygnować z konta w tym serwisie. Żadne kopiuj-wklej nie uratuje nas niestety od sprzedawania swojej prywatności za możliwość korzystania z usług Meta. Jeśli chcemy dalej być na Facebooku — musimy się z tym pogodzić. A teraz o subskrypcjach.

Płatny Facebook i Instagram bez reklam

Wielu użytkownikom Instagram i Facebooka wyświetlił się niedawno komunikat z prośbą o wybór sposobu korzystania z platform. Dostaliśmy 2 opcje wyboru:

Korzystanie bezpłatnie z reklamami: W zamian za wyświetlanie spersonalizowanych reklam użytkownik korzysta za darmo ze swoich kont na Facebooku i Instagramie. Dostępne informacje są wykorzystywane do celów reklamowych.

W zamian za wyświetlanie spersonalizowanych reklam użytkownik korzysta za darmo ze swoich kont na Facebooku i Instagramie. Dostępne informacje są wykorzystywane do celów reklamowych. Subskrypcja bez reklam: Umożliwia korzystanie z kont na Facebooku i Instagramie bez reklam, ale już za miesięczną opłatę 59,99 zł (zawiera podatki). Tutaj dane użytkownika nie są wykorzystywane do celów reklamowych.

Trzeba przyznać, że cena, jaką trzeba zapłacić za komfort użytkowania serwisów i niejako za swoją prywatność zwala z nóg. To przeszło 700 zł w skali jednego roku! A nie jest to niestety ostatnie słowo Meta. Od 1 marca 2024 roku koszt subskrypcji ma wzrosnąć do kwoty 96,99 zł za dwa konta. Jeśli jesteście zainteresowani subskrypcją, jej wykupienie będzie możliwe po przejściu do sekcji:

Ustawienia i prywatność ➔ Ustawienia ➔ Centrum kont ➔ Preferencje reklamowe

Po dokonaniu subskrypcji reklamy mają przestać być widoczne w ciągu 24 godzin od aktywacji usługi lub po zrestartowaniu aplikacji.

Co otrzymujemy w ramach subskrypcji na Facebooku lub Instagramie?

Ochrona danych — Informacje o użytkowniku nie są udostępniane reklamodawcom.

Informacje o użytkowniku nie są udostępniane reklamodawcom. Brak reklam — Treści reklamowe nie są wyświetlane.

Treści reklamowe nie są wyświetlane. Ograniczony dostęp do zarządzania reklamami — Bez reklam użytkownik ma ograniczony dostęp do ustawień reklamowych.

— Bez reklam użytkownik ma ograniczony dostęp do ustawień reklamowych. Kontakt z treściami firm i twórców — Możliwość otrzymywania postów i wiadomości, jednak bez reklam.

Standardowe funkcje, takie jak Aktualności, Relacje i Rolki, pozostają niezmienione. Opłaty są naliczane co miesiąc, a użytkownik ma ograniczone możliwości reklamowania się i zarabiania na reklamach.

Jest też istotna uwaga dotycząca „pilnowania przelewów”. Subskrypcję można anulować do 24 godzin przed terminem kolejnej płatności w „Preferencjach reklamowych”.

Subskrypcja Meta Verified to coś innego (przynajmniej na razie)

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kilka miesięcy temu w Polsce zadebiutowała inna usługa powszechnie nazywana „płatnym Facebookiem” lub „płatnym Instagramem”. Chodzi o Meta Verified. Nie wiem, czy Meta prędzej, czy później zunifikuje swoje usługi, ale na ten moment są to dwie różne subskrypcje.

Co to jest subskrypcja Meta Verified?

Meta Verified to pakiet dodatkowych usług oferowanych w ramach płatnej subskrypcji firmom i twórcom działającym na Instagramie i Facebooku. W zamian za miesięczną opłatę (11,99 USD w przeglądarce lub 14,99 USD w aplikacji), użytkownicy otrzymują charakterystyczną plakietkę potwierdzającą, że oni to oni i ich konto zostało zweryfikowane. Meta informuje, że proces weryfikacji opiera się na oficjalnym dokumencie tożsamości, czasem nawet wymaga od użytkowników przesłania krótkiego filmu selfie. Oprócz tego subskrybenci mają dostęp do kilku dodatkowych usług. To m.in. profilaktyczna ochrona konta, która jest dodatkową warstwą zabezpieczającą przed podszywaniem się pod daną osobę, specjalne naklejki w Relacjach i Rolkach oraz nawet do 100 gwiazdek na Facebooku miesięcznie. Umożliwiają one wspieranie innych twórców. Dodatkowo Meta Verified oferuje szybsze i bezpośrednie wsparcie pracowników Facebooka lub Instagram, co ma stanowić nieocenioną pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z kontem.

Czy warto płacić za Facebooka lub Instagrama?

Nie odpowiem Wam na to pytanie. Mogę tylko napisać, że za 59,99 można spokojnie zyskać miesięczny dostęp do jakieś platformy VOD oraz serwisu streamingowego z muzyką. Można też kupić dwa bilety do kina. Znalazłoby się jeszcze parę propozycji. A po zamknięciu konta na Facebooku lub zrezygnowaniu z jego aktywnego użytkowania zyskać jeszcze więcej czasu na oglądanie seriali, słuchanie ulubionych płyt albo spacerowanie po górach… ;)