Facebook i Instagram bez reklam. Ile trzeba zapłacić?

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom europejskich regulatorów, Meta zobowiązała się do udostępnienia szerszego wachlarza narzędzi umożliwiających zarządzanie tym, co wyświetlane jest w mediach społecznościowych. Chodzi oczywiście o reklamy. Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że użytkownicy będą mogli zdecydować, czy chcą, by Facebook i Instagram śledziły ich poczynania w sieci i zbierały dane o nich z innych źródeł. Teraz przyszła pora na większą rewolucję - płatną subskrypcję, która pozwoli na całkowite wyeliminowanie reklam na tych platformach.

Aby zachować zgodność ze zmieniającymi się przepisami europejskimi, wprowadzamy nową subskrypcję dla naszych użytkowników. W listopadzie zaoferujemy osobom korzystającym z Facebooka lub Instagrama możliwość dalszego korzystania z tych usług za darmo z reklamami lub wykupienie subskrypcji blokującej reklamy. W czasie jej trwania wszystkie informacje o użytkownikach nie będą wykorzystywane do wyświetlania reklam.

Płatny Facebook i Instagram. Nie chcesz reklam - płać

Jak wygląda cennik? Meta informuje, że wyłączenie reklam na Facebooku i Instagramie kosztować będzie 9,99 euro (ok. 44 zł - w bezpośrednim przeliczeniu) miesięcznie. Pod warunkiem, że na kupno subskrypcji zdecydujemy się w przeglądarce internetowej. Zakup w aplikacji mobilnej na iOS lub Androidzie będzie nieco droższy - 12,99 euro miesięcznie. Na ten moment wystarczy jedna subskrypcja na użytkownika serwisów Mety - Facebook i Instagram. Pod warunkiem, że są one połączone w Centrum Kont.

Jedna subskrypcja na wszystkie konta to jednak "promocja" na start, która do końca lutego przyszłego roku. Od 1 marca za każde dodatkowe konto Meta dodane do Centrum - bez względu na to czy chodzi o Facebook, czy Instagram - będzie trzeba zapłacić dodatkowo 6 euro (8 euro w aplikacjach iOS/Android) - pod warunkiem oczywiście, że nie chcemy na nich reklam.

Trzeba przyznać, że z perspektywy Polski cennik ten nie wygląda atrakcyjny, a firma nie podaje czy zapłacimy stosując bezpośredni przelicznik z euro, czy też cena zostanie dostosowana do naszej lokalnej waluty. Szczegóły poznamy w środę - 1 listopada, gdy subskrypcje będą udostępnione użytkownikom z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.

Meta zapewnia też, że dla dotychczasowych użytkowników Facebooka i Instagrama nic się nie zmieni - będą oni mieli wyświetlane te same reklamy, co dotychczas, a w przyszłości pojawić się mają dodatkowe narzędzia pozwalające na jeszcze lepsze zarządzanie tym, co jest nam wyświetlane na ekranie.

