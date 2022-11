Z badania przeprowadzonego przez PayU, między styczniem a lipcem tego roku 33% robiących zakupy w sieci zdecydowało się na odroczone płatności. Część wybrała opcje "kup teraz, zapłać później", która staje się popularniejsza od tradycyjnych rat. Jak podaje Izba Gospodarki Elektronicznej, z usług typu Buy Now Pay Later (BNPL, odroczona płatność) najczęściej korzystamy dla produktów w kategorii "wyposażenie domu". Najczęściej wskazywaną wartością zakupu jest kwota w przedziale 251-500 zł (na ten przedział wskazywało 50% biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Izbę). Co ósmy kupujący decyduje się na zakupy z odroczoną datą płatności o wartości 501-1000 zł.

Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej sklepów decyduje się na wprowadzenie zakupów z odroczoną płatnością. Korzystają z niego najpopularniejsze platformy oraz mniejsi sprzedawcy. Korzystać będzie też Ceneo, które na rynku działa od 17 lat i cieszy się niesłabnącą popularnością wśród osób kupujących w sieci (i nie tylko). Na portalu można wybierać spośród ponad 30 mln aktywnych ofert. Jest to nie tylko największa porównywarka cen w Europie i katalog produktów, ale również największa baza opinii o produktach, sklepach i dostawcach w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że i tu klienci będą mogli teraz skorzystać z odroczonych płatności

Płatności odroczone w Ceneo. Jeszcze więcej opcji dla kupujących

Wybierając płatność przez PayU na Ceneo można teraz skorzystać również z odroczonych form płatności dostarczanych przez PayPo i Twisto. Dzięki temu, kupujący może dokonać zakupu wybranego produktu, odroczyć jego płatność i zapłacić za niego do 30 dni - bez żadnych dodatkowych kosztów.

Dostępność różnorodnych form płatności jest przez nas postrzegana jako jeden z kluczowych elementów naszego marketplace'u. Chcemy być atrakcyjną platformą zarówno dla kupujących, jak i sprzedających - stąd decyzja o wyjściu do naszych klientów z kolejną formą płatności

- mówi Mateusz Baca, Marketplace Product Owner w Ceneo.pl.

Źródło: informacje prasowe