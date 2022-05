Mastercard sprawi, że rachunki będą płacić się same. Wystarczy aplikacja banku

Mastercard poinformował dziś o nowym dużym wdrożeniu płatności cyklicznych za rachunki, które czeka nas w aplikacjach mobilnych naszych banków. Początkowo podszedłem do tego sceptycznie, ale po wczytaniu się w szczegóły, muszę powiedzieć, że to może w końcu się udać.

Rozwiązanie to Mastercard przygotował wspólnie z fintechem BillTech, a pozwoli ono na integrację systemu do cyklicznego opłacania rachunków za gaz, energię internet itp., bezpośrednio z aplikacją mobilną naszego banku.

Na tę chwilę system ten wdrożono u ponad 45 wystawców faktur masowych w Polsce i obie firmy pracują obecnie nad poszerzeniem tej listy i wdrożeniem go w systemach bankowych. Tak więc, to już mocno zaawansowany projekt i co ważne może zakończyć się sukcesem, bo ułatwi życie wszystkim - dostawcom usług, ich klientom no i samym bankom.

Zaczynając od końca, czyli od banków - zmagają się one obecnie z ucieczką klientów, nie w dosłownym słowa tego znaczeniu, ale to widać już gołym okiem - klienci zwyczajnie zaczynają korzystać z zewnętrzych instytucji płatniczych do opłacania różnego rodzaju rachunków, przez co rzadziej odwiedzają bankowość elektroniczną, a banki tracą korzyści z tego wynikające.

Widzę to też po sobie, wszystkie rachunki ze stałą kwotą dodałem do modułu płatności cyklicznych w Revolucie, zasilam go raz w miesiącu odpowiednią kwotą i rachunki opłacają się same. Problem jest jednak z rachunkami od dostawców z różną kwota do zapłaty. Od nich faktury przychodzą jeszcze często pocztą tradycyjną, ewentualnie elektroniczną. Są też dostawcy, którzy wymagają logowania się na ich strony i pobrania kolejnych faktur do opłacenia.

To rodzi sporo problemów i odkładania płatności, porozrzucanych w różne miejsca. Jest oczywiście jakimś rozwiązaniem polecenie zapłaty czy stałe zlecenie, ale to nie rozwiązuje problemu wygody i zachowaniu pełnej kontroli nad swoimi wydatkami.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny Mastercard Europe w Polsce, Czechach i Słowacji:

To rozwiązanie może być odpowiedzią na codzienne wyzwania finansowe milionów Polaków. Konsumenci otrzymują rachunki za pośrednictwem wielu kanałów, jak również korzystają z platform dostawców, które często wymagają logowania. To pochłania dużo czasu, rodzi dezorientację i może powodować odkładanie płatności „na później”. W konsekwencji może prowadzić do niedotrzymywania terminów i braku kontroli nad budżetem domowym. Dzięki współpracy z BillTech i wykorzystaniu naszej strategii multirail, opracowaliśmy rozwiązanie, które usprawni płacenie rachunków i ułatwi codzienne życie Polaków.

W ostatnich latach pojawiło się sporo usług, które pozwalały na dodawanie wszystkich płatności i cyklicznym realizowaniu ich w jednym miejscu, ale z uwagi na małą skalę, brak udziału w nich wszystkich wystawców faktur i przede wszystkim banków oraz wymagały tworzenia osobnego konta u zewnętrznego usługodawcy, nie spotkało się to z dużym i szerokim zainteresowaniem.

W przypadku rozwiązania Mastercard i BillTech może się to w końcu udać w akceptowalnej, wygodnej i użytecznej formie. Po pierwsze, partner w postaci Mastercarda w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, pozwoli na dotarcie do banków, które mają już spore zaufanie do Mastercarda, który to od dłuższego czasu jest w zarządzie PSP, operatora płatności BLIK, dzieła największych banków w Polsce.

Po drugie system do płatności cyklicznych za rachunki ma być wdrożony bezpośrednio w aplikacjach mobilnych naszych banków, a więc nie będzie wymagał zakładania dodatkowych kont i gromadzenia faktur w innych systemach płatności. Dojdą do tego powiadomienia o zbliżających się płatnościach na smartfonie, dzięki temu więcej płatności będzie dokonywanych terminowo, co pociągnie za sobą mniej kosztownych działań windykacyjnych przez dostawców.

Po trzecie skala - w ekosystemie BillTech znajdują się dane od ponad 1300 wystawców faktur (około 95% pokrycia rynku usług w Polsce), w tym ponad 45, które bezpośrednio już zintegrowały produkt BillTech do swoich systemów bilingowych.

Jędrzej Małolepszy z BillTech:

Nasze rozwiązanie przynosi korzyści wszystkim trzem stronom zaangażowanym w proces płatności rachunków: bankom, wystawcom faktur i konsumentom. Wystawcy faktur mogą się spodziewać m.in. szybszej ściągalności należności, ze wzrostem efektywności sięgającym 25%, niższych kosztów windykacji i utrzymania call center, w którym 35% połączeń przychodzących związanych jest z pytaniem o płatność lub fakturę. Banki zyskują kolejny punkt styku z konsumentem i zapewnienie, że będzie on wracał cyklicznie. Konsumenci natomiast mogą wszystkie, powtarzane każdego miesiąca rachunki znaleźć w jednym miejscu i łatwo je opłacić.

Jak to będzie działać? Wdrażany właśnie w naszych bankach system BillTech połączony jest z systemami billingowymi masowych wystawców faktur, dzięki czemu w czasie rzeczywistym mogą być pobierane do niego dane o wystawionych rachunkach oraz statusie ich opłacenia. Z uzyskanych informacji wynika, iż klienci banków w Polsce będą mogli w aplikacji mobilnej banku aktywować cykliczne płatności i wybrać swoich dostawców usług z dostępnej listy. Od tego momentu dane z faktur od wszystkich dodanych dostawców usług będą zaciągane do aplikacji mobilnej klienta, a ten będzie mógł zbiorczo lub pojedynczo w zależności od terminu płatności uregulować je jednym kliknięciem.

Po stronie klientów proste, wygodne i bezpieczne - myślę, że takie rozwiązanie przypadnie do gustu wszystkim opłacającym co miesiąc po kilka rachunków w różnych miejscach.

Źródło: Mastercard.

