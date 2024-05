BLIK Zbliżeniowy – co to jest i kto może z niego korzystać

Coraz więcej osób szuka prostych, szybkich i bezpiecznych sposobów na dokonywanie transakcji. W odpowiedzi na te potrzeby, banki i instytucje finansowe wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które ułatwiają codzienne płatności. Jednym z takich nowoczesnych narzędzi jest oczywiście BLIK. Rozwiązanie kojarzy nam się przede wszystkim z 6-cyfrowymi kodami. Ale od jakiegoś czasu istnieje też BLIK Zbliżeniowy. Co to jest? Jak z niego korzystać? Wyjaśniamy.

Płatność zbliżeniowa BLIKIEM nie jest może tak popularna jak Apple Pay lub Google Pay, ale z racji na dość agresywny marketing marki, możemy założyć, że usługa będzie zyskiwać na popularności. Warto więc wyjaśnić, o co w tym wszystkim chodzi i w jaki sposób działa to rozwiązanie.

Płatność zbliżeniowa BLIKIEM: Jak to działa?

Płatność zbliżeniowa BLIKIEM to nowy sposób dokonywania transakcji bez użycia tradycyjnej karty płatniczej czy gotówki. Jest to forma płatności, która wykorzystuje technologię NFC (Near Field Communication), pozwalającą na bezkontaktową wymianę danych pomiędzy smartfonem a terminalem płatniczym. Dzięki płatności zbliżeniowej BLIK możemy zapłacić za swoje zakupy jedynie poprzez zbliżenie telefonu do terminala, eliminując konieczność wyciągania portfela czy poszukiwania karty płatniczej. Działa to tak samo jak Apple Pay, Google Pay, Lidl Pay i dziesiątki innych "Payów" dostępnych na rynku. Taka forma płatności zdobywa coraz większą popularność dzięki swojej prostocie, szybkości oraz bezpieczeństwu, więc nic dziwnego, że i BLIK pokusił się o własne rozwiązania w tym zakresie.

Kto może korzystać z płatności zbliżeniowych BLIK?

Płatności zbliżeniowe BLIK są dostępne dla klientów wybranych banków. Aktualnie usługę płatności zbliżeniowych BLIK udostępniają:

Alior Bank,

PKO Bank Polski,

Santander Bank Polski,

Bank Millenium,

ING Bank Śląski

oraz mBank.

Aby móc korzystać z płatności zbliżeniowych BLIK, klient musi mieć zainstalowaną aplikację mobilną jednego z tych banków oraz aktywowaną usługę płatności zbliżeniowych BLIK w aplikacji.

Warto również pamiętać, że aby skorzystać z płatności zbliżeniowych BLIK, telefon użytkownika musi być kompatybilny z technologią NFC (Near Field Communication). Dzięki tej technologii telefon może komunikować się z terminalem płatniczym, co umożliwia dokonywanie płatności. W związku z powyższym należy sprawdzić, czy Twój bank znajduje się na powyższej liście oraz, czy Twój telefon wspiera NFC. Bez spełnienia tych dwóch warunków skorzystanie z BLIKA Zbliżeniowego nie będzie możliwe.

Jak dokonać płatności zbliżeniowej BLIKIEM?

Aktywacja usługi w aplikacji bankowej – pierwszym krokiem do skorzystania z płatności zbliżeniowych BLIK jest aktywacja tej usługi w aplikacji mobilnej swojego banku. Trzeba mieć zainstalowaną i zarejestrowaną aplikację bankową. Posiadanie telefonu z NFC – aby móc dokonywać płatności zbliżeniowych BLIKIEM, niezbędne jest posiadanie smartfona wyposażonego w technologię NFC. Ustawienia telefonu – kolejnym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie ustawień telefonu. W tym celu należy włączyć funkcję NFC oraz ustawić aplikację bankową jako domyślną do płatności telefonem. Dzięki temu telefon będzie gotowy do dokonywania płatności zbliżeniowych BLIKIEM. Dokonanie płatności – gdy wszystkie wymagane ustawienia są skonfigurowane, dokonanie płatności zbliżeniowej BLIKIEM jest już bardzo proste. Wystarczy odblokować telefon i zbliżyć go do terminala płatniczego, aby transakcja została zrealizowana.

Źródło: Depositphotos

Co można zyskać płacąc zbliżeniowo BLIKIEM?

Jednym z głównych powodów, dla których warto korzystać z płatności zbliżeniowych BLIK, jest zapewnione bezpieczeństwo transakcji. Każda płatność zbliżeniowa BLIKIEM wymaga odblokowania telefonu biometrią lub PIN-em, co sprawia, że transakcje są chronione przed nieautoryzowanym użyciem.

Proces płatności sprowadza się do dwóch prostych kroków: odblokowania telefonu i zbliżenia go do terminala płatniczego. Cała operacja trwa zaledwie kilka sekund, co przyspiesza obsługę w sklepach oraz zapewnia użytkownikowi wygodę podczas dokonywania płatności.

Korzystanie z płatności zbliżeniowych BLIKIEM jest wygodne, ponieważ użytkownik nie musi nosić przy sobie karty płatniczej ani gotówki. Wystarczy, że ma przy sobie swój telefon z aktywowaną usługą płatności zbliżeniowych BLIK, aby móc dokonywać płatności w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Płatności zbliżeniowe BLIKIEM można dokonywać również za granicą, co stanowi dodatkowy atut tej formy płatności. Dzięki temu użytkownik nie musi martwić się o konieczność posiadania karty walutowej ani wymiany waluty przed podróżą.