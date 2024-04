W serwisie Downdetector od kilkudziesięciu minut napływają kolejne zgłoszenia o problemach z dostępnością niektórych funkcji w aplikacjach popularnych banków. Pekao, mBank, Millenium borykają się z problemami, które uniemożliwiają klientom korzystanie m.in. z płatności BLIK. Swoje zadowolenie nie kryją też użytkownicy mediów społecznościowych, którzy chcieli skorzystać z tej funkcjonalności w ramach swoich bankowości internetowych – jednak nieskutecznie. X (dawniej Twitter) i Facebook zalewane są wpisami, które wskazują na trwającą właśnie awarię. Na reakcję banków nie trzeba było jednak długo czekać.

BLIK nie działa. Banki uspokajają: to tylko awaria

Co na to banki i ich przedstawiciele? Na ten moment mamy wyłącznie lakoniczne komunikaty, które mówią o awarii, ale nie ma żadnej informacji na temat jej przyczyny oraz ram czasowych, w której wszystkie usługi wrócą do pełnej funkcjonalności. Najwięcej szczegółów zdradza mBank, który na swoich mediach społecznościowych zamieścił następujący komunikat:

W tej chwili nie skorzystasz z BLIKA. Nie zapłacisz nim w sklepach stacjonarnych i w internecie, nie wykonasz przelewu na nr telefonu oraz nie wypłacisz za jego pośrednictwem gotówki z bankomatu. Problemy występują po stronie operatora usługi. Skorzystaj z innej metody płatności: tradycyjnego przelewu, mTransferu lub karty płatniczej.

Przepraszamy za utrudnienia.

O chwilowych utrudnieniach informuje też aplikacja banku Millenium, która podaje, że obecnie występują utrudnienia w korzystaniu z usług BLIK. Również przedstawiciele Pekao reagują na komentarze rozczarowanych klientów, którzy informują w mediach społecznościowych o problemach: "Przepraszamy za utrudnienia, mogą występować chwilowe trudności w korzystaniu z Blika. Pracujemy nad przywróceniem działania tej funkcji".

Co ciekawe, nie wszystkie banki oferujące płatności BLIK borykają się z tym problemem. Kody bez problemu można wygenerować np. w PKO w aplikacji IKO. Na ten moment nie ma też informacji, by inne banki miały podobne problemy.

Stock image from Depositphotos