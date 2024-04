Bank Millenium wycofuje się z płatności zbliżeniowych w aplikacji przy pomocy technologii HCE. To jeden z ostatnich banków, który wspierał tą technologie. Było to popularne rozwiązanie zanim pojawił się Google Pay.

Bank Millenium wygasza płatności HCE

Kilka lat temu zanim płatności Android Pay, a później Google Pay pojawiły się w Polsce, niektóry banki chcąc wprowadzić płatności zbliżeniowe telefonem korzystały z technologii HCE. Obecnie większość z nich zrezygnowała już z tego rozwiązania. Jednym z ostatnich takich banków było PKO BP, które ogłosiło wygaszenie płatności HCE pod koniec marca, a teraz do tego grona dołącza Millenium. W tym banku zapłacimy zbliżeniowo wirtualną kartą w aplikacji tylko do końca czerwca.

Bank zachęca do przesiadki na płatności zbliżeniowe przy pomocy BLIKa, albo poprzez aplikację Google Pay, do której można dodać karty płatnicze praktycznie każdego dużego banku w Polsce. Dla posiadaczy smartfonów Apple nic się nie zmieni, tam nadal można korzystać tylko z funkcji Apple Pay. Dodanie nowej karty płatniczej, np. banku Millenium trwa dosłownie kilkanaście sekund. Wystarczy wpisać podstawowe dane z karty i zaakceptować umowę z bankiem. Po tej operacji będziecie mogli płacić telefon tak jak do tej pory, z tą tylko różnicą, że za autoryzację płatności będzie odpowiadał Google Pay, a nie aplikacja banku.

Inną opcją na płatności zbliżeniowe przy pomocy telefonu jest wykorzystanie BLIKa. Jeśli wybierzemy tą metodę jako domyślną do płatności zbliżeniowych, to pieniądze podczas płacenia będą pobierane bezpośrednio z naszego rachunku bankowego, bez pośrednictwa karty płatniczej. BLIK zbliżeniowy jest obecnie tak samo komfortowy jak płatność kartą, nie ma konieczności podawania kodów lub potwierdzania transakcji, jak w przypadku płatności w internecie. BLIK jest szeroko akceptowany we wszystkich terminalach POS w Polsce oraz na całym świecie, w terminalach zbliżeniowych z logo Mastercard. Płatności zbliżeniowe Blikiem są bezpłatne i wliczane do warunków, które zwalniają klientów z opłaty za kartę debetową lub za konto osobiste.