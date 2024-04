BLIKOMANIA to coroczna loteria, organizowana przez Polski Standard Płatności (PSP) - operatora płatności mobilnych BLIK. Można w niej wylosować atrakcyjne nagrody, a w tym roku dostępne będą też nagrody gwarantowane, bez losowania.

W tegorocznej edycji loterii BLIKOMANIA do rozlosowania jest jeden z 70 diamentów lub jeden z 8,4 tys. czeków BLIK o wartości 200 i 400 zł. Wystarczy płacić BLIKIEM i zarejestrować się w loterii pod tym adresem.

Do puli nagród, które można otrzymać w drodze losowania, w tym roku dołączyły nagrody gwarantowane. Wystarczy już korzystać z oferty Plusa i Plush na kartę lub zakupić i zarejestrować nowy starter Plusa lub Plusha w czasie trwania loterii BLIKOMANIA. Takie osoby, po zarejestrowaniu w loterii otrzymają pakiet 1000 GB w Plusie i Plushu na kartę na 30 dni oraz dostęp do pakietu Polsat Box Go Start, również na 30 dni.

Indywidualny kod na pakiet 1000 GB na 30 dni zostanie przesłany do uczestników Blikomanii na adres mailowy podany przy rejestracji. Aby otrzymać gwarantowaną nagrodę, należy wysłać SMS pod numer 80944, w treści wpisując numer otrzymanego kodu.

Z kolei dostęp do pakietu Polsat Box Go Start, uzyskamy po wejściu w link przesłany w mailu potwierdzającym rejestrację w Blikomanii. Jeśli nie mamy konta w tym serwisie, wystarczy założyć nowe i korzystać z tego pakietu bez opłat przez cały miesiąc.

Loteria BLIKOMANIA, tak jak i możliwość otrzymania nagród gwarantowanych, uruchomiona została wczoraj i potrwa do 23 czerwca 2024 roku. Szczegóły loterii dostępne są na stronie BLIKOMANII, a nagród gwarantowanych na stronie Plusa.

Źródło: BLIK/Plus.