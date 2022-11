Mennica Polska poinformowała dziś, iż jej rozwiązanie Open Payment System zostało właśnie wdrożone w pojazdach komunikacji miejskiej w gminie Komorniki. Dzięki temu rozwiązaniu, jej mieszkańcy będą mogli płacić za przejazdy komunikacją miejską zbliżeniowo - kartą lub smartfonem czy smartwatchem, bez drukowania papierowego biletu.

To oczywiście tylko początek tego wdrożenia, już w I kwartale przyszłego roku w Poznaniu i okolicach zamontowanych zostanie w pojazdach komunikacji miejskiej 740 mobilnych kasowników.

Katarzyna Budnicka, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny w Mennicy Polskiej:

Wygoda, oszczędność czasu, intuicyjna obsługa płatności – to tylko kilka korzyści dla finalnych użytkowników naszego autorskiego rozwiązania Open Payment System. Dla władz miasta to natomiast szansa na optymalizację kosztów obsługi systemów biletowych.

W kasownikach tych będzie można opłacić przejazd na podstawie jednorazowych biletów czasowych (15, 45 i 90 minut) oraz biletów krótkookresowych (24-godziny) na strefę A lub strefy A+B+C+D.

Aby opłacić przejazd komunikacją miejską z zamontowanym kasownikiem mobilnym, wystarczy wybrać na ekranie właściwy bilet i przyłożyć do niego kartę zbliżeniową lub smartfona czy smartwatcha z funkcją płatności zbliżeniowych. W przypadku kontroli biletów zbliżamy do czytnika kontrolera (jest też druga opcja - zbliżenie do tego samego kasownika) urządzenia, którym opłacaliśmy przejazd.

Co ciekawe, mamy tu nowość na rynku, w postaci nowego rozwiązania przygotowanego przez Mennicę Polską we współpracy z firmą Mastercard oraz Fiserv Polska S.A., która to pozawala na spłatę zadłużenia za bilety bezpośrednio w kasowniku. Co to dokładnie oznacza? Otóż podczas pierwszego opłacenia zbliżeniowego za przejazd, jest ono akceptowane automatycznie - bez sprawdzenia środków na koncie. W przypadku, gdy okaże się później, że nie było na nim środków, pasażer nie opłaci już w ten sposób kolejnego przejazdu bez uregulowania powstałego z tego tytułu zadłużenia. Uregulować go będzie można właśnie w tych kasownikach lub po zalogowaniu do Portalu Pasażera.

