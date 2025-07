Mówicie, że nie oglądacie już telewizji? To patrzcie na to

Od wielu lat mówi się w branży o spadku zainteresowania telewizją linearną w Polsce, z uwagi na wzrost popularności serwisów streamingowych z filmami i serialami. Nieco inne światło na to rzucją dane UKE, opublikowane w rocznym raporcie o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce za 2024 rok.

To kolejna część poświęcona temu obszernemu raportowi, z poprzednimi możecie zapoznać się pod tymi linkami: Abonamenty do telefonu są drogie? Nie dla Polaka, Internet mobilny jest tańszy od światłowodów? Sprawdzamy i Prawie połowa z Was przepłaca za abonament i internet mobilny.

Płatna telewizja w Polsce — liczba klientów

Aż trzy na cztery gospodarstwa domowe w Polsce korzystają z płatnych usług telewizyjnych, co przekłada się na 11,1 mln klientów.

Liczba ta wcale nie maleje, z rok na rok powiększa się o 100 do 200 tysięcy nowych. Mamy tu trzy rodzaje płatnych usług:

telewizja satelitarna, w więc głównie Canal+ i Cyfrowy Polsat (Play nie ma, a Orange się wycofuje),

telewizja kablowa,

telewizja IPTV.

Najwięcej klientów korzysta z telewizji satelitarnej - 41,8%, aczkolwiek stosunek ten zmniejsza się dość istotnie z roku na rok, kosztem zwiększenia liczby klientów po stronie telewizji kablowej i IPTV.

Najwięksi operatorzy płatnej telewizji w Polsce

Liderem wśród operatorów udostępniających płatną telewizję jest Cyfrowy Polsat, co czwarty klient korzysta z ich usług. Na drugim miejscu mamy kablówkę od Play (scheda po UPC), a podium zamyka Canal+.

Mocno urosła tu Vectra, a pozostali operatorzy mają raczej stały zasób klientów od kilku lat. Spadek po stronie operatorów lokalnych wynika głównie z przejęć przez ogólnopolskich operatorów, co nasiliło się szczególnie w 2023 roku.

Historycznie rzecz ujmując (począwszy od 2021 roku), liczba użytkowników płatnej telewizji spada systematycznie w przypadku telewizji satelitarnej.

Znacznie za to rośnie w przypadku telewizji kablowej.

Podobnie zyskuje na popularności telewizja IPTV.

Przychody z płatnej telewizji w Polsce

Niektórzy z Was pewnie pomyślą, że telewizyjne pakiety oferowane są po taniości i na „doczepkę” w usługach łączonych.

Otóż niekoniecznie tak musi być, bo przychody z płatnej telewizji wyniosły w zeszłym roku aż 6,9 mld zł (przypomnę, to przychody z 11,1 mln gospodarstw domowych). Dla porównania powiem, iż w tym samym roku z usług internetu stacjonarnego w Polsce korzystało 9,8 mln klientów, którzy wygenerowali dla operatorów przychody rzędu 6,3 mld zł.

Największy kawałek tego tortu przypadł Canal+ - 25,8%, Cyfrowemu Polsatowi - 21,7% i Play 15,2%. Tutaj ponownie dobija się do czołówki Vectra z udziałem 11,6%.

Co ciekawe, to przekłada się na niezły przychód na klienta, aż 52,2 zł miesięcznie, kiedy to w przypadku innych usług telekomunikacyjnych ARPU wynosi:

z internetu stacjonarnego - 53,8 zł miesięcznie,

z internetu mobilnego (dostępy do sieci na dedykowanych urządzeniach) - 21,7 zł miesięcznie,

z telefonii ruchomej (abonamenty komórkowe, oferty na kartę i subskrypcje) - 25,9 zł miesięcznie.

Na koniec najbardziej dochodowe kategorie płatnej telewizji. Nie będzie tu już zaskoczeniem, zważywszy na liczbę klientów, największe przychody generuje telewizja satelitarna, dalej telewizja kablowa i telewizja IPTV.

