Nadciąga wiosna, a wraz z nią zaczną kwitnąć nie tylko rośliny, ale i oferty szeregu producentów gotowych nam zaprezentować najnowsze modele urządzeń. Zatem lepiej odłóżcie zakupy, bo już za miesiąc, największy z nich, przedstawi światu, co przygotowano w Cupertino na 2025 rok.

Wiosenny wysyp premier Apple

Plotek o Apple nie brakuje, kolejne przecieki sugerują duże zmiany w linii iPhone'a 17, ale to, co się może wydarzyć najwcześniej, powinno zainteresować wielu. Wszystkie urządzenia Apple przechodzą obecnie pożądaną od lat zmianę dedykowanego gniazda ładowania. W kolejce pozostał już tylko najtańszy z telefonów.

iPhone SE4, a może iPhone 16E?

O iPhone'ie SE 4 mówi się, że przejdzie największą ze zmian i przy okazji zamknie wieloletnią erę firmy. Nie tylko otrzyma wejście USB-C, pierwszy w historii modem stworzony przez Apple, ale też pożegna słynny przycisk. Młodsze pokolenia mogą tego już nie pamiętać, ale kółko z kwadratem w środku, było niegdyś natychmiast rozpoznawalną, charakterystyczną cechą iPhone'ów.

iPad 11, powrót po dwóch latach

Minęło już trochę czasu od prezentacji iPada 10. Wówczas doczekał się za wysokiej ceny, która rzuciła cień na bardzo atrakcyjny, odświeżony wygląd na modłę iPadów Pro i Air. Apple jest zdeterminowane, aby wszystkie urządzenia były w stanie udźwignąć ich AI, więc po ponad dwóch latach, przyjdzie pora na iPada 11. To oznacza, że raczej nie ma się co przygotowywać na rewolucyjne zmiany, lecz spokojnie można postawić na co najmniej procesor A17 znany z iPhone'a Pro 15 i iPada mini (2024). Jest to bowiem minimalny warunek do obsługi Apple Intelligence.



MacBook Air będzie lekki i potężny... Wciąż

Trzeba pochwalić, gdy naprawdę jest za co pochwalić i taką okazją są chipy serii M. Apple dokonało naprawdę wielkiej rzeczy, która dla wieloletnich użytkowników komputerów nadgryzionego jabłka jest widoczna (i słyszalna!) natychmiast. Tylko wciskanie ich do kolejnego sprzętu jest już... Dziwne. Szczególnie takiego, który nie jest dedykowany profesjonalistom, wyciskającym z urządzenia co tylko się da. Takim przypadkiem jest MacBook Air, który na wiosnę ma dostać odświeżenie do procesora M4. Co oznacza, że ten mały i lekki komputer będzie po prostu... Wciąż potężniejszy niż jest to potrzebne. Szczególnie że w zeszłym roku cała linia dostała upgrade i zawiera minimum 16GB RAMu.

W ślad za MacBookiem idzie iPad Air

Najlżejszy z laptopów giganta z Cupertino nie będzie wyjątkiem. W ślad za nim ruszy także tablet, który doczeka się aktualizacji w tym samym stylu. Jak donosi dziennikarz Bloomberga Mark Gurman, nadchodzący model iPada Aira, zostanie wzmocniony chipem M3. Znów będziemy świadkami ulepszenia już i tak doskonałego narzędzia, którego jedynym brakiem jest 120Hz ekran, na który raczej nie mamy co kiedykolwiek liczyć. Inaczej Apple kanibalizowałoby linię Pro.

MacBook Pro 14" i MacBook Air 15"

To może być ciekawe. Kropka nad i w "inteligentnym" domu

Już wiosną mamy zobaczyć zupełnie nowe urządzenie o nazwie HomePad. Jeżeli wam się wydaje, że to brzmi znajomo, to jesteście na dobrym tropie. Wszystkie doniesienia wskazują, że rzeczywiście się pojawi krzyżówka HomePoda i iPada. Urządzenie miałoby kształtem nawiązywać do historycznego iMaca G4 i stanowić centrum dowodzenia smart urządzeniami i innymi, domowymi rozwiązaniami. Apple podobno opracowało szereg uchwytów, które miałyby pomóc umieścić narzędzie w dowolnym miejscu. Będzie ono oczywiście wspierać Siri w parze z AI, a nawet dostanie własny system operacyjny. Krzyżówkę tryb StandBy i WatchOS.

Zaczekaj miesiąc, a nie pożałujesz!

Wygląda na to, że naprawdę lepiej się zahamować z wydatkami. Marzec może przynieść moc nowych produktów, które mogą cenowo nie odskakiwać od bieżących kwot lub w najgorszym razie być niewiele droższymi. Skoro już i tak do sklepów trafią nowe sprzęty, to po co się decydować na technologię z zeszłego roku. Wiosną ma także zostać udostępniona applowska sztuczna inteligencja dla urządzeń w Europie, akurat na powitanie najnowszych wersji systemów operacyjnych 18.4, mających przynieść już wszystkie z obiecanych we wrześniu ulepszeń.

