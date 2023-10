Chcesz kupić elektryka? Masz tu kubeł zimnej wody od GDDKiA

Siedziba Głównego Inspektoratu Drogowego, czyli GDDKiA, gościła spotkanie, które skupiało się na kwestii rozwoju sieci stacji paliw alternatywnych przy krajowych drogach. Wspólnie z dostawcami energii, operatorami stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz przedstawicielami stowarzyszeń związanymi z elektromobilnością, omawiane są kluczowe aspekty związane z rozwojem infrastruktury ładowania.

Plan rozbudowy sieci stacji ładowania w Polsce

Spotkanie koncentruje się na planach optymalnego rozmieszczenia infrastruktury ładowania na drogach krajowych, zgodnie z założeniami unijnego rozporządzenia dotyczącego rozwoju paliw alternatywnych. Unijne rozporządzenie, znane jako AFIR, stanowi ważny element wspierania rozwoju pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii, takimi jak elektryczność czy wodór.

W trakcie spotkania rozważane są również plany przetargowe związane z siecią TEN-T, które dotyczą dzierżawy Miejsc Obsługi Podróżnych. Te inicjatywy są kluczowe w kontekście budowy i obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy głównych trasach drogowych.

Problem w tym, że po dokładnym przyjrzeniu się mapce trudno nie dostrzec tzw. białych plam, czyli obszarów, gdzie stacje ładowania nie są zaplanowane na konkretnych trasach (np. w podróży z Białegostoku na południe kraju, auto będzie można naładować dopiero za Lublinem) albo w ogóle ich brakuje. Wystarczy przyjrzeć się regionowi nadmorskiemu, gdzie obszar pomiędzy Gorzowem Wlkp. i Toruniem oraz Słupskiem i Poznaniem jest pusty.

Liczba aut elektrycznych w Polsce. Ile jest ładowarek do aut elektrycznych?

A jak wygląd dzisiejszy krajobraz rynku aut elektrycznych w Polsce? Jak donosi rynekelektryczny.pl, pod koniec września 2023 roku na polskich drogach jeździły 87 724 samochody elektryczne, z czego 52% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV), a 48% to hybrydy typu plug-in (PHEV). W Polsce działa 3068 ogólnodostępnych stacji ładowania, w tym 33% to stacje szybkiego ładowania prądem stałym (DC), a 67% to wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy do 22 kW. Tylko we wrześniu 2023 roku uruchomiono 65 nowych stacji ładowania.