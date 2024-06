Max podziałał w Polsce jeden dzień i już jest afera

Max źle zaczyna przygodę w Polsce

Mogłoby się wydawać, że tak duża korporacja jak Warner Bros Discovery doskonale zaplanuje moment premiery swojej najważniejszej w dzisiejszych czasach usługi. Nic jednak bardziej mylnego, Max w Polsce wystartował, ale dotychczasowi klienci platformy HBO Max byli do końca trzymani w niepewności. Jak to już opisywałem wczoraj, obok standardowych pakietów dla nowych klientów, pojawił się nowy "Pakiet przed Max", który został aktywowany dla osób korzystających do tej pory z HBO Max w ramach miesięcznej lub rocznej subskrypcji. Ten pakiet ma wiele zalet, z których największa to cena. Za niecałe 20 złotych dostajemy dostęp nie tylko tylko do biblioteki HBO, Discovery i Playera, ale w dodatku nawet w rozdzielczości 4K z dźwiękiem Dolby Atmos, który zarezerwowany jest dla posiadaczy pakietu Premium. Niestety nie dla wszystkich wygląda to tak różowo.

Pod moim wczorajszym wpisem zaczęły pojawiać się komentarze użytkowników, którzy dostęp do serwisu HBO Max wykupili na swoim smartfonie za pośrednictwem sklepu Google Play. W takim przypadku płatność realizowana jest za pośrednictwem Google, a dostawca usługi dostaje kwotę pomniejszoną o 30% prowizji. Do tej pory w Warner Bros Discovery nikomu to nie przeszkadzało. Aż do do teraz, bo dzisiaj okazuje się, że ich subskrypcja została bez żadnego ostrzeżenia anulowana. Tym samym będą mieli oni dostęp do swojej usługi tylko do zakończenia aktualnego okresu rozliczeniowego i prawdopodobnie stracą dostęp do atrakcyjnego pa

źródło: komentarz/Antyweb.pl

O takiej ewentualności też nikt przy starcie usługi nie poinformował. Obawiam się też, że "Pakiet przed Max" dla innych użytkowników raczej nie będzie dany na zawsze. Na nasze pytanie o jego dokładne warunki (nigdzie w regulaminach takich pakiet nie występuje) i długość jego trwania nie dostaliśmy odpowiedzi. Spróbujemy się dowiedzieć czy użytkownicy opłacający swój dostęp do serwisu Max przez sklep Google Play będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dodając inną metodę płatności. Jak wynika z komentarzy, na ten moment takiej możliwości niestety nie ma.

Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle

Max miał naprawdę okazję powalczyć w Polsce z Netfliksem zbierając pod jednym dachem ofertę HBO, Discovery, Eurosportu i Playera/TVNu. Miał też okazję dobrze potraktować swoich wiernych klientów, którzy z HBO Max korzystali od samego startu tej usługi w Polsce. Tymczasem najbardziej poczytne teksty dotyczące tej usługi na Antyweb dotyczą problemów jakie firma stworzyła swoim klientom. Powyższy przykład jest tylko kolejnym kamyczkiem na coraz większej górce problemów...