Płacę, kombinuję i łamię prawo. Kiedy jesteśmy piratami, a kiedy nie?

Swą przygodę z zakupem serialu „Younger” na Amazonie opisał szczegółowo, dodając też informację o tym, że to nie on, a jego żona była zainteresowana konkretnym tytułem. Zwróciła się więc do niego z prośbą o odnalezienie produkcji online i dość szybko okazało się, że dostępne w Polsce serwisy go nie oferują. Łatwo udało się go namierzyć na Amazonie, gdzie koszt całego 1. sezonu wynosi równowartość 100 zł. Płatność odbywa się w dolarach i gdyby tylko przeliczanie walut było tutaj jakimkolwiek wyzwaniem, to cała sytuacja nie zwróciłaby zapewne niczyje uwagi.

Podjęcie próby zakupu serialu spotkało się odmową, ponieważ do weryfikacji klienta na Amazon.com składającego cyfrowe zamówienie wymagana jest lokalna, amerykańska karta. Tę przeszkodę udało się pokonać dzięki uprzejmości znajomego Piotra, natomiast dla uproszczenia rozliczeń nasz Czytelnik postanowił zainwestować w tak zwaną kartę gift card, która pozwala doładować konto w serwisie środkami, które będzie można użyć w trakcie transakcji zamiast karty kredytowej.

Chciałbym zapłacić, ale nie mogę. Amazon: nie chcemy twoich pieniędzy

To też nie jest oczywiście tak proste, jak można by sobie wymarzyć, ponieważ taka transakcja odbywa się najczęściej na serwisach aukcyjnych i tym podobnych albo mniej oficjalnych stronach. Wiem, bo sam kilkukrotnie przerabiałem taki scenariusz w przypadku innych VOD, np. amerykańskiego iTunes i zakupów w tamtym sklepie. Można, ale trzeba się nakombinować. Piotr zaznacza, że przy większości tych działań niezbędny był VPN (kolejny koszt, o ile już go nie mamy wykupionego), natomiast cena serialu wyniosła około 100 zł.