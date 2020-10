Wszystko to zadziałało jednak na korzyść fabuły i na przestrzeni dwóch odcinków, które widziałem, historia odpowiednio się zazębia i wciąga. Oczywiście nie będzie to jednak wizja w 100% zgodna z tym, co wyobrażaliśmy sobie do tej pory. Aktorzy dodali postaciom kilku własnych cech, co doskonale będzie widać po Januszu Radziwiłłku, w którego wciela się Borys Szyc. Kum Kaplica Arkadiusza Jakubika czy Jakub Szapiro Michała Żurawskiego są bliscy książkowym wersjom, ale nie są ich kopią 1:1, dlatego najwięksi zwolennicy książki będą potrzebowali chwili na poznanie bohaterów na nowo.

„Król” nowym polski serialem eksportowym?

Do tej pory jednym z najlepszych polskich seriali eksportowych była „Wataha”, ale wyzwanie przed całą ekipą twórców „Króla” było o tyle większe, że od porównań do zagranicznych produkcji kostiumowych po prostu nie da się uciec, a widzowie na pewno będą wspominać o „Peaky Blindes” czy „Zakazanym imperium”. Budżety i poziom realizacji takich produkcji na zachodzie są wciąż poza naszym zasięgiem, ale nareszcie aspirujemy do tego, by móc się do nich porównywać. Praca kamery czy oryginalna ścieżka dźwiękowa to niezwykle istotne wartości dodane „Króla”.

Co HBO pokaże jeszcze w tym roku? Najważniejsze zapowiedzi

Po seansie dwóch z ośmiu odcinków jest naturalnie zbyt wcześnie, by oceniać całość, mimo że widziałem blisko dwie i pół godziny materiału. W tym czasie zdążyłem jednak poznać najważniejszych bohaterów historii i zobaczyć dwie z największych scen, które nakręcono: walka bokserska oraz starcie dwóch ugrupowań, w którym wzięło udział około 150 osób. To pozwala sądzić, że z podobną pieczołowitością zrealizowano także pozostałe odcinki i jeśli poziom zostanie utrzymany, to naprawdę powodów do narzekań nie będziemy mieli zbyt wiele.

W obsadzie, oprócz wymienionych aktorów, znaleźli się Kacper Olszewski, Magdalena Boczarska, Adam Bobik, Adam Ferency, Lena Góra, Barbara Jonak, Andrzej Kłak, Aleksandra Konieczna, Mikołaj Kubacki, Piotr Pacek, Marcin Pempuś, Krzysztof Pieczyński, Aleksandra Pisula, Andrzej Seweryn, Andrzej Szeremeta, Bartłomiej Topa, Masza Wągrocka, Paweł Wolak i Piotr Żurawski.

Premiera serialu „Król” na CANAL+, CANAL+ 4K Ultra HD i w usłudze CANAL+ przez Internet nastąpi 6 listopada.