Nie zrozumcie mnie jednak źle – nieco mniej dokładne efekty nie sprawiają, że serial znacząco traci na atrakacyjności. Mieliśmy z tym do czynienia już w poprzednim sezonie i nie jest to coś, co widzom przeszkadza. Co ciekawe, nie dotyczy to wszystkich scen, a miejscami widać większe możliwości twórców – scena starcia z dużych rozmiarów stworem wypadła bardzo dobrze i ewidentnie pochłonęła sporo zasobów. W tym miejscu nie można się do niczego przyczepić.

Muszę jednak wspomnieć o czymś, co zaczyna mnie delikatnie niepokoić w kontekście przyszłych odcinków. Aż nadto widoczne staje się korzystanie z gotowego schematu na historię, gdzie Mando mniej lub bardziej chętnie zgadza się pomagać innym, by osiągnąć swój cel. Czasem jest to niezbędne, ale czasem są inne wyjścia. Jedni mogą powiedzieć, że to konsekwencja, ja napiszę, że to szablonowość. Tym bardziej, że nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to działanie mające na celu wydłużenie czasu trwania opowiadanej (w ramach odcinka i całego sezonu) historii.

To jest powrót, na jaki czekaliśmy, bo przecież to dopiero początek 2. sezonu „The Mandalorian”

Jeśli „The Mandalorian” podobał Wam się do tej pory, to dzisiejsze otwarcie 2. sezonu na pewno przypadnie Wam do gustu. Otrzymujemy blisko godzinny odcinek, który serwuje dokładnie to, co polubiliśmy w tym serialu, ale zrealizowaną z większym rozmachem klimatyczną, nieznaną do tej pory opowieść w znanym świecie. Na niektóre kwestie trzeba przymknąć oko, by w pełni cieszyć się seansem, ale cieszę się, że „The Mandalorian” wrócił i ponownie zabiera nas w swoją podróż po galaktyce. Nawet, a może przede wszystkim, jeśli odwiedzamy znane z innych okoliczności planety i postacie.

Zdjęcia: starwars.com