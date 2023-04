Zmiany w aplikacji PKP Intercity. Czekali na nią użytkownicy iPhone'ów!

W styczniu tego roku w App Store i Google Play zawitały dwie nowe aplikacje dla podróżnych pociągami PKP - PKP.appka i PKP Intercity. PKP.appka to pierwszy przewodnik po dworcach, za pomocą którego można łatwo sprawdzić ich położenie oraz informacje o dostępnych na nich usługach i infrastrukturze, takich jak poczekalnie, kasy biletowe, toalety, przechowalnie bagażu, stojaki rowerowe czy udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Co ciekawe, aplikacja jest zintegrowana z Bilkom - innym serwisem oferującym zakup biletów na przejazd pociągami, jednak nie obejmuje przejazdów pociągami SKM Warszawa, Koleje Mazowieckie czy Warszawska Kolej Dojazdowa. PKP Intercity zastępuje dotychczasową, leciwą już aplikację IC Mobile Navigator. Pozwala ona na wygodne kupowanie biletów tam i z powrotem w ramach jednej transakcji, na przejazd z przesiadką oraz bilety na przewóz roweru, dodatkowego bagażu czy czworonogiego towarzysza podróży. W łatwy sposób można sprawdzić najtańsze i najszybsze połączenie w wybranej relacji.

PKP Intercity z nowościami. Aplikacja doczekała się kilku usprawnień

I to właśnie PKP Intercity doczekało się aktualizacji wprowadzającej nowe narzędzia, z których z pewnością będą zadowoleni posiadacze smartfonów Apple. W aplikacji PKP Intercity można płacić przez Apple Pay czyli z wykorzystaniem jednego z najpopularniejszych systemów płatności internetowych na świecie. Wcześniej podróżni mogli skorzystać z płatności kartą, systemu BLIK, a od początku marca również z Google Pay.

Drugą nowością w aplikacji PKP Intercity jest wprowadzenie tzw. metastacji. To duże udogodnienie dla podróżnych, bowiem dzięki funkcji nie trzeba wpisywać dokładnej nazwy stacji w wyszukiwarce. Wystarczy wpisać wyłącznie nazwę miejsca, w którym rozpoczyna i kończy się podróż, a system pokaże wszystkie połączenia dostępne z danego miasta czy miejscowości. To przydatna funkcjonalność, która sprawdza się tam, gdzie stacji jest kilka i nie zawsze wiemy jak się dokładnie nazywają. Przykładowo: jadąc z Warszawy do Krakowa podróżny nie trzeba już wpisywać konkretnej stacji - np. Warszawa Centralna. Wystarczy fraza Warszawa. Aplikacja pokaże wszystkie pociągi odjeżdżające z różnych stacji w stolicy. Podobnie kwestia wygląda w przypadku celu podróży. Zamiast wpisywać Kraków Główny wystarczy Kraków. Wynikiem będzie lista pociągów zatrzymujących się na różnych stacjach w stolicy Małopolski.