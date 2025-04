Zostań fenomenem i zgarnij 200 tys. zł. Ruszyła platforma dla polskich talentów

Na początku roku Dawid Podsiadło ogłosił serię dwudniowych wydarzeń o charakterze festiwalowym, które od czerwca do sierpnia będą odbywać się w różnych lokalizacjach na terenie kraju. ZORZA – bo tak festiwale będą się nazywać – to wspierana przez T-Mobile inicjatywa, mająca na celu połączenie muzyki z innymi dziedzinami sztuki. Jej uzupełnieniem jest zapowiedziana dziś multidyscyplinarna platforma FENOMEN, która pozwoli utalentowanym Polakom zgarnąć wysoką nagrodę pieniężną.

Reklama

Zostań fenomenem jak Dawid Podsiadło

Dlaczego FENOMEN? Cóż, to z jednej strony nawiązanie do wybitnego talentu artystycznego, będącego – jakby nie patrzeć – motywem przewodnim projektu, a z drugiej mały pstryczek w nos hejterów, którzy „fenomenu” młodego piosenkarza pojąć nie mogą. Nie rozumiecie? No to zerknijcie na poniższe wideo, promujące nową platformę.

Fenomenem możesz zostać także i Ty, pod warunkiem, że posiadasz nietuzinkowe umiejętności artystyczne – i to nie tylko z zakresu muzycznego. Choć w prasowym ogłoszeniu czytamy, że to „inicjatywa, która ma na celu wsparcie muzycznych twórców oraz umożliwienie realizacji ich kreatywnych pomysłów w otaczających muzykę dziedzinach”, to w praktyce projekt zakłada także wsparcie osób wykazujących talent w dziedzinach foto i wideo oraz grafiki komputerowej.

„Bardzo się cieszę, że dziś to ja mogę stworzyć kontekst i przestrzeń dla twórców, w której muzyka staje się punktem wyjścia do wielu kreatywnych działań.” – Dawid Podsiadło

Jakie są zasady konkursu?

FENOMEN podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy dotyczy aspirujących muzyków, a konkretniej sześciu zdolnych osób/zespołów, które zasilą lineup festiwalu ZORZA – dołączą do takich artystów jak Kaśka Sochacka, Kacperczyk czy Artur Rojek. Druga część dotyczy artystów parających się obrazem, a konkretniej grafiką, zdjęciami i filmem. Jury wyłoni sześciu grafików, sześciu fotografów oraz sześciu reżyserów lub twórców wideo, którzy przygotują teledyski i oprawy audiowizualne dla wybranych w pierwszym etapie muzyków.

Program jest realizowany w formule otwartego naboru, a zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie FNOMN.ART do 8 maja bieżącego roku – organizatorzy podkreślają również wymóg przesłania krótkiego materiału wideo w stylu reels z hashtagiem #FENOMEN w formie materiału na TikToku, Instagramie lub YouTubie. FENOMEN to konkurs dla uczestników, którzy ukończyli 16. rok życia – dobra wiadomość jest jednak taka, że nie ma górnej granicy wiekowej.

Opiekę nad uczestnikami zabawy sprawować będą eksperci w składzie: Dawid Podsiadło (muzyka), Dorota Szulc (fotografia), Bartłomiej Walczuk (projektowanie graficzne), Daniel Jaroszek (wideo). Dla młodych talentów będzie to więc dobra okazja nie tylko na zaprezentowanie swoich umiejętności i przebicia się do szerszego grona odbiorców, ale też do nauki od doświadczonych specjalistów z branży.

Przypomnijmy, że bilety na festiwale ZORZA wyprzedały się w zasadzie na pniu, więc kwalifikacja do finałowej szóstki gwarantuje występ przed naprawdę dużą publicznością. No i na koniec zostaje też nagroda główna, czyli szansa na zdobycie czterech stypendiów o łącznej wartości 200 tys. zł.