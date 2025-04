Kończy się czas na rozliczenie PIT. Z mObywatelem zrobisz to raz dwa

Jeszcze kilka dni zostało, by samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Masz mObywatela? Zrobisz to raz dwa

Składanie papierowych zeznań podatkowych przeszło już niemal do historii, gdyż coraz chętnie rozliczamy się z podatków przede wszystkim w ramach usługi Twój e-PIT, która jest jedną z najpopularniejszych e-usług administracji publicznej w Polsce. W samym tylko 2024 roku zostało złożonych przez Twój e-PIT 13,8 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. Można więc mówić o wielkim sukcesie, który zapewne zostanie w tym roku powtórzony.

Twój e-PIT daje możliwość wysłania rocznego rozliczenia podatku dochodowego, co ułatwia i przyspiesza rozliczenie z fiskusem. Za pośrednictwem portalu internetowego można rozliczyć m.in. przychody osiągnięte z inwestycji na rynkach kapitałowych (PIT-38). Twój e-PIT posiada wiele dodatkowych zalet. Jedną z nich jest fakt, że gdy deklaracja podatkowa jest już wstępnie wypełniona przez Krajową Administrację Skarbową, nam pozostaje tylko uzupełnić ewentualne ulgi oraz opcjonalnie wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% naszego podatku.

15 lutego 2025 ruszyła tegoroczna odsłona Twój e-PIT, w ramach której możemy szybko rozliczyć się z podatku dochodowego. Z tej wygodnej formy skorzystają również ci, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Wypełnienie i wysłanie zeznania podatkowego przez rządowy portal jest bardzo proste i nie powinno stanowić żadnego wyzwania dla osób, które z komputerem nie mają zbyt dużego doświadczenia. Choć logowanie do systemu może wydawać się nieco zawiłe, z aplikacją mObywatel, z której korzysta ok. 10 milionów użytkowników (w marcu tego roku było to ponad 9 mln osób) będzie to banalnie proste. Wystarczy kilka kroków.

Rozliczenie PIT z mObywatelem. Tak łatwo nigdy nie było

Choć samo rozliczenie warto zrobić przez usługę Twój e-PIT, warto mieć pod ręką mObywatela, który pomoże szybko i wygodnie zalogować się do systemu rozliczania podatków. Logowanie do e-Urzędu Skarbowego przy użyciu mObywatela przebiega w następujący sposób:

Po wejściu na stronę https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ należy wybrać sposób logowania przez Login.gov.pl. Następnie pojawią się dostępne metody logowania, między innymi: profil zaufany, aplikacja mObywatel, bankowość elektroniczna lub e-dowód. Należy przygotować smartfon z aplikacją i wybrać aplikację mObywatel jako metodę logowania. W następnym kroku użytkownik zobaczy kod QR na stronie logowania. Aby zeskanować kod, w aplikacji mObywatel w menu dolnym należy nacisnąć kod QR, następnie Zeskanuj kod QR i wyrazić zgodę na użycie aparatu fotograficznego telefonu. Następnie należy nakierować aparat telefonu na kod QR widoczny w oknie przeglądarki. Po zeskanowaniu kodu QR użytkownik zobaczy w aplikacji pytanie o udostępnienie swoich danych w celu weryfikacji w serwisie internetowym. Jeśli wyrazi zgodę, proces zostanie zakończony. Gotowe – użytkownik zalogował się do e-Urzędu Skarbowego przy użyciu aplikacji mObywatel.

Ten scenariusz zakłada użycie dwóch urządzeń – smartfona i komputera. Jeśli użytkownik wykonuje całą operację logowania na swoim telefonie, całość jest jeszcze prostsza. Wybierając metodę logowania za pomocą mObywatela na stronie otwartej w oknie przeglądarki na smartfonie, użytkownik zostanie przekierowany wprost do przeglądarki, w której zakończy logowanie i uzyska dostęp do rozliczeń.

Czas na wysłanie zeznania jest do 30 kwietnia 2024 roku, a po tym terminie zostanie ono automatycznie rozliczone.