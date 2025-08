Back to School w wersji smart – sprawdź, jak technologia wspiera naukę

Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliża się powrót do szkoły. Dla jednych to ekscytujący czas spotkań z przyjaciółmi i nowych wyzwań, dla innych – stresujący okres kompletowania szkolnej wyprawki. Bez względu na to, po której stronie jesteś, jedno jest pewne: odpowiednie przygotowanie to klucz do spokojnego startu w nowy rok szkolny. Nie tylko plecak, piórnik i zeszyt znajdują się w must-have każdego ucznia. Lista niezbędników bywa długa i potrafi nadszarpnąć domowy budżet. Na szczęście z pomocą przychodzi Ceneo i wyjątkowa akcja Back to School, dzięki której możesz kupić wszystko, co potrzebne, w jednym miejscu i to szybko, wygodnie i w korzystnych cenach.

Na Ceneo znajdziesz miliony produktów od różnych sprzedawców, co daje możliwość łatwego porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej opcji. To idealne rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą oszczędzić czas i pieniądze, nie rezygnując z jakości. Co więcej, dzięki aplikacji mobilnej Ceneo zakupy stają się jeszcze prostsze. Dzięki niej możesz korzystać z kuponów rabatowych, promocji oraz darmowej dostawy poprzez Ceneo Free.

Warto zwrócić uwagę na aktualnie trwającą akcję Back to School. Tylko teraz – od 5 sierpnia 2025 – pobierając aplikację, możesz zyskać kupon -30 zł na zakupy powyżej 250 zł z szybką płatnością w opcji Kup Teraz. Akcja potrwa do 17 sierpnia. Co więcej, dzięki usłudze Ceneo free! możesz cieszyć się darmową dostawą bez żadnych abonamentów.

Czytniki ebooków – lektura bez ciężaru

Nie da się przebrnąć przez szkolne lata bez choć jednej obowiązkowej lektury. A że szkolne plecaki i tak pękają w szwach, po co dokładać do nich kolejne tomy klasyków? Czytnik ebooków to sprytna alternatywa: lekki, kompaktowy i zdolny pomieścić całą bibliotekę. Idealny kompan na zajęcia, do autobusu czy na weekendowe lenistwo. Zwłaszcza że wiele szkolnych lektur znajdziesz za darmo i to całkiem legalnie.

inkBOOK Solaris Black to propozycja dla tych, którzy traktują czytanie jak codzienny rytuał. 6-calowy ekran E Ink jest łagodny dla oczu i pozwala czytać nawet w pełnym słońcu. Do tego obsługa aplikacji takich jak Legimi, Empik Go, Kindle, Storytel, Wattpad czy Wolne Lektury oznacza, że masz dostęp nie tylko do lektur, ale też do romansów, kryminałów czy fantastyki, więc jeśli po "Lalce" masz ochotę na coś lżejszego, to nic nie stoi na przeszkodzie.

PocketBook Verse Lite to kompaktowy i prosty model – lekki, wygodny i funkcjonalny. Brak fizycznych przycisków, wygodny ekran dotykowy i obsługa aż 25 formatów plików to wszystko, czego potrzeba, by skupić się na treści. Mimo niewielkiej ceny, PocketBook oferuje wysoką jakość i komfort czytania – ekran E-Ink Carta, białe podświetlenie i długi czas pracy baterii pozwolą zatopić się w lekturze w każdych warunkach.

A jeśli chcesz czegoś z górnej półki, Kindle Paperwhite 12. generacji to opcja dla najbardziej wymagających. Większy, 7-calowy ekran z regulacją barwy podświetlenia, odporność na wodę, bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu i dostęp do ogromnej biblioteki Kindle Store

Smartwatche – technologia, która wspiera na co dzień

Smartwatche to już nie tylko gadżety dla entuzjastów nowych technologii – to praktyczne narzędzia wspierające zdrowy styl życia, codzienną organizację i aktywność fizyczną. Idealnie sprawdzą się zarówno u młodszych uczniów, jak i starszej młodzieży, która szuka sposobów na lepsze zarządzanie czasem, snem czy aktywnością fizyczną.

Samsung Galaxy Watch Ultra to propozycja dla najbardziej wymagających. Ten zaawansowany smartwatch oferuje aż 32 GB pamięci, łączność LTE (eSIM), a do tego wyposażony jest w komplet czujników, od EKG po analizator składu ciała. Dzięki tytanowej obudowie i szkłu szafirowemu, Galaxy Watch Ultra nie tylko świetnie wygląda, ale też wytrzymuje ekstremalne warunki, w tym spełnia wojskowy standard MIL-STD-810H i normy IP68. Z powodzeniem zastąpi telefon, gdyż można z niego dzwonić, odbierać wiadomości, płacić zbliżeniowo i korzystać z funkcji GPS.

Dla osób aktywnych i ceniących design świetnym wyborem będzie HUAWEI Watch GT 5 Pro 46mm Active. Łączy sportowy charakter z luksusowym wykończeniem. Tytanowy korpus, szafirowe szkło, ceramiczne elementy oraz tryby dla biegaczy, pływaków, a nawet golfistów! To urządzenie jest w stanie pokryć niemal każdą aktywność fizyczną, jaką sobie nastolatek wymarzy.

Z kolei Garmin Venu 2to niezastąpiony asystent zdrowia – monitoruje sen, stres, saturację krwi, oddychanie i wiele innych parametrów. Ponad 25 trybów sportowych, w tym pływanie, jazda na rowerze czy golf, czynią z niego doskonałe wsparcie dla młodzieży aktywnej fizycznie. Smartwatch oferuje też funkcje bezpieczeństwa – automatyczne powiadomienie kontaktów w razie wykrycia incydentu.

Smart dojazd do szkoły. Nie musisz jechać komunikacją

W miejskiej dżungli nie musisz już ściskać się w zatłoczonym autobusie. Teraz do szkoły możesz dojechać szybko, wygodnie i na własnych zasadach. Elektryczne hulajnogi to coraz popularniejszy sposób na sprawny transport i wcale nie musisz wydawać fortuny, żeby zacząć dzień bez stresu i opóźnień.

Motus Scooty 8.5 Lite to lekka (tylko 12 kg!) hulajnoga miejska, którą z łatwością wniesiesz po schodach albo zmieścisz w bagażniku. Jej 8,5-calowe opony zapewniają stabilność, a akumulator 6Ah pozwala na przejechanie do 19 km na jednym ładowaniu. Z przodu znajdziesz jasne światło LED, a z tyłu – hamulec tarczowy i system KERS, który odzyskuje energię podczas hamowania. Kompaktowa, stylowa i bardzo praktyczna.

Z kolei Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2. gen.) stawia na komfort – dzięki 10-calowym kołom dobrze znosi miejskie nierówności, a zasięg do 25 km wystarcza na codzienne trasy z zapasem. Wytrzymała rama i udźwig do 120 kg to dodatkowy atut, zwłaszcza dla starszych uczniów. Dzięki aplikacji Mi Home możesz śledzić dane z jazdy i zarządzać ustawieniami hulajnogi w czasie rzeczywistym.

A jeśli szukasz czegoś z charakterem, Kamikaze K1 nie bierze jeńców. Ten samuraj wśród hulajnóg oferuje maksymalną prędkość 45 km/h, zasięg do 60 km i 1400W mocy. Bezdętkowe opony, podświetlany podest, kierunkowskazy, zawieszenie sprężynowe i dwa tarczowe hamulce, czyli wszystko, by jazda była bezpieczna i pełna emocji. Idealna opcja dla tych, którzy nie uznają kompromisów

Aplikacja Ceneo dostępna jest zarówna w sklepie Google Play, jak i w App Store.

Artykuł sponsorowany powstały na zlecenie marki Ceneo.