Pociągi bez kontroli biletów? PKP Intercity już nad tym pracuje

Już 4 miliony biletów kupionych przez aplikację PKP Intercity

Ze wpisu opublikowanego w serwisie X przez Tomasza Gontarza dowiadujemy się, że klienci PKP Intercity posłużyli się aplikacją mobilną przewoźnika przy zakupie już czterech milionów biletów. Osiągnięcie tego wyniku zajęło przewoźnikowi rok i kwartał. Jak prezentuje się ten wynik na tle pozostałych sposobów sprzedaży biletów przez tego przewoźnika. 4 miliony sprzedanych biletów zapewniło udział w sprzedaży na poziomie 11%. To tyle samo, ile obecnie sprzedają kasy własne PKP Intercity. A przecież te można znaleźć na większości dworców kolejowych w całej Polsce.

Początkiem tego roku pisaliśmy, jak bardzo sprzedaż internetowa przyczyniła się do zmniejszenia kolejek na dworcach. Już 3 na 4 bilety PKP Intercity to bilety kupowane online. Wszystko wskazuje na to, że udział transakcji internetowych będzie się zwiększał, pozwalając poczciwym kasom biletowym (i kolejkom do nich) na stopniowe przechodzenie do historii.

Nie będzie trzeba szukać konduktora po całym pociągu

Co w sytuacji, gdy podczas podróży wystąpiła konieczność skontaktowania się z drużyną konduktorską? Do tej pory pasażer musiał szukać konduktora praktycznie wzdłuż całego składu. Już wkrótce, dzięki jednej z nowości w aplikacji mobilnej, nie będzie to konieczne. Do komunikacji z drużyną konduktorską posłuży właśnie aplikacja PKP Intercity. I nie jest to jedyna nowość, jaką właśnie zapowiedział wiceprezes przewoźnika międzymiastowego.

Gdzie jest mój pociąg? Już wkrótce nie będzie trzeba instalować dodatkowych aplikacji

W jaki sposób można dowiedzieć się, gdzie aktualnie znajduje się pociąg, na który właśnie czekamy. Najprościej sprawdzić to w aplikacji BILKOM od PKP Informatyka. Już wkrótce nie będzie trzeba jednak instalować dodatkowej aplikacji, przynajmniej w przypadku pociągów PKP Intercity. Informacja o bieżącej lokalizacji pociągu będzie dostępna z poziomu tej samej aplikacji, która umożliwia zakup biletów.

Pasażer PKP Intercity sam sobie skontroluje bilet

Ostatnią, być może najciekawszą z nowości ogłoszonych przez Tomasza Gontarza, jest funkcja self-checking, czyli samodzielnego meldowania się w pociągu. Dzięki niej nie będzie trzeba czekać na to, aż konduktor skontroluje nasz bilet. Wystarczy skorzystać z aplikacji PKP Intercity, która umożliwi samodzielne odprawienie się w dalszą podróż.

Nowe funkcje w aplikacji PKP Intercity to większy komfort dla pasażerów i ułatwienie pracy drużyny konduktorskiej. Czekamy na ich rychłe wdrożenie.