Dwie nowe funkcje w aplikacji PKP Intercity. Kto skorzysta najbardziej?

Miniony rok to czas intensywnego rozwoju i dodawania nowych funkcji do aplikacji mobilnej PKP Intercity. Rok 2024 z kolei, nasz krajowy przewoźnik rozpoczął od ukłonu w stronę klientów firmowych, którzy skorzystają z dwóch nowych funkcji.

Do tej pory, posiadacze biletów okresowych oraz Kart Intercity, w celu pobrania miejscówki w pociągu, musieli specjalnie udawać się po nie do kasy biletowej lub pobierać rezerwację ze strony. Od wczoraj mogą oni już wygenerować taką rezerwację bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej PKP Intercity.

Dodatkowo, wraz z tą rezerwacją mogą też dokupić w aplikacji bilet na przewóz roweru, psa lub bagażu.



Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity:

W ubiegłym roku sprzedaliśmy dzięki aplikacji blisko 3 mln biletów o wartości przekraczającej 160 mln zł. To dla nas wyraźny sygnał, by dalej rozwijać ten kanał sprzedaży zdalnej. Dlatego wprowadzamy kolejne ułatwienia dla podróżnych, tym razem w obszarze biletów miesięcznych i kart przeznaczonych dla firm. Na pierwszym miejscu stawiamy potrzeby pasażerów i staramy się do nich dostosować.

Przy tych liczbach warto nadmienić jeszcze fakt, iż potencjał do wzrostu popularności aplikacji PKP Intercity jest wręcz ogromny. Według raportu za 2023 rok, trzy na cztery bilety sprzedane na pociągi PKP Intercity, kupione zostały online. Wiceprezes wspomina tu o 3 mln biletów o wartości 160 mln zł kupionych we własnej aplikacji PKP Intercity, ale aż 8,9 mln biletów o wartości 400 mln zł kupiono z poziomu konkurencyjnych rozwiązań partnerów w postaci KOLEO, mPay, e-podróżnik.pl czy SkyCash.



Bez wątpienia więc, PKP Intercity w tym roku będzie chciało odwrócić te proporcje, pytanie, co takiego jeszcze musiałoby się pojawić w ich aplikacji, by przekonać klientów do przejścia na nią, rezygnując z dotychczasowej ulubionej formy kupowania biletów online.

