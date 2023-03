PKP Intercity wyręczy się studentami. To oni mają wskazać kierunek rozwoju kolei

Kolej na naukę – #IC2030 to konkurs organizowany przez PKP Intercity zachęcający do dzielenia się swoimi pomysłami na to, jak polska kolej powinna wyglądać w niedalekiej przyszłości. Przedmiotem konkursu jest opis inicjatywy projektowej zawierającej innowacyjne rozwiązanie, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie. Zagadnienia merytoryczne łączą się z zadaniami określonymi w strategii PKP Intercity

A jak wygląda tematyka samego konkursu? Poszczególne zagadnienia to:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pasażerskim transporcie kolejowym

Kolej - najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego

Wygoda i bezpieczeństwo podróży koleją

Zakup biletu - początek wspaniałej podróży

PKP Intercity stawia na studentów i organizuje konkurs z pomysłami na rozwój kolei

Wierzymy w kreatywność i możliwości polskiej kadry akademickiej i młodych ludzi. Wiele osób, które podróżują pociągami mogą mieć swoje przemyślenia i wnioski nt. funkcjonowania polskiej kolei – chcemy je poznać i dlatego zapraszamy ich do współpracy. Nasi eksperci dokładnie przeanalizują wszystkie nadesłane projekty i wybiorą najlepsze z nich. Biorąc udział w konkursie można nie tylko wygrać jedną z przygotowanych nagród, lecz przede wszystkim wywrzeć namacalny wpływ na polską kolej. Jesteśmy otwarci na współpracę ze środowiskiem akademickim i chcemy ją rozwijać

- mówi Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Projekty zgłaszane przez formularz dostępny na stronach PKP Intercity będą ocenione przez kapitułę, w skład której wejdą przedstawiciele różnych obszarów merytorycznych z PKP Intercity. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu. Co będzie oceniane? Pod uwagę brane będzie spełnienie pięciu kryteriów. To m.in. spójność merytoryczna, korzyści jakie zaoferuje wprowadzenie w życie proponowanego rozwiązania, innowacyjność i oryginalność. Ważny będzie aspekt wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz możliwość skalowania rozwiązania i koszt jego wdrożenia. Dodatkowo punktowana będzie gotowość do współpracy z PKP Intercity we wdrożeniu zgłoszonej inicjatywy projektowej, na odrębnie ustalonych warunkach. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe: