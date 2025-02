mBank puszcza oczko klientom. Nowa funkcjonalność może się spodobać

Każda zmiana w aplikacji, z której korzystamy na co dzień, niesie ze sobą konieczność zmiany przyzwyczajeń. To niektórych klientów irytuje, ale mBank zapewnia, iż najnowsze zmiany w skrótach w mobilnej aplikacji banku - ułatwią Wam życie.

Dodatkowo, mBank zapowiedział te zmiany z wyprzedzeniem, byście mogli się do nich już od teraz przyzwyczajać.

Co się dokładnie zmieni? Pierwszą opcją w menu skrótów będzie teraz BLIK, dostępny od razu po lewej stronie paska, dalej umiejscowione zostaną skróty w dotychczasowej kolejności, aczkolwiek z nową opcją na samym końcu - przelew na telefon.

Z listy skrótów znikną natomiast takie pozycje jak: otwarcie lokaty, koszyk przelewów oraz analiza historii. Niemniej, prawdziwą nowością ma być przycisk „Dodaj skrót”, dzięki któremu to - sami będziecie mogli zdefiniować aż 20 nowych skrótów. Między innymi będą to mogły być płatności parkingowe, monitoring budżetu, Twoje sprawy, kontakt czy przyszłe (nadchodzące) płatności na Waszych kontach.

Pierwsi klienci uzyskają dostęp do nowych skrótów, wraz z pojawieniem się w mobilnych sklepach aplikacji mobilnej mBanku w wersji 3.91.0, co ma nastąpić jeszcze w pierwszej połowie lutego. Co ważne, zmiany będą udostępniane stopniowo kolejnym klientom, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: mBank.